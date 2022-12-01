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Какое свинство ⟩ Подростки устроили погром в детском саду: все записала камера видеонаблюдения

Айвар Ояперв
, журналист
Подростки устроили погром в детском саду: все записала камера видеонаблюдения
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Директор детского сада Сийви Эббер расстроена: стекло и двери грузовичка разбиты, дорожные знаки сломаны.
Директор детского сада Сийви Эббер расстроена: стекло и двери грузовичка разбиты, дорожные знаки сломаны. Фото: Ain Liiva

Вандалы – примерно 13-14-летние подростки – во вторник вечером буянили на территории детского сада: сломали детский грузовичок и дорожные знаки. Все было записано на камеру видеонаблюдения, заявление в полицию подано.

Компания подростков напакостила в детском саду. Грузовичок – это большая игрушка на колесах, внутри которой могли сидеть деть и возить друг друга. Теперь у грузовичка нет ни лобового стекла, ни дверей, ни сидений – их оторвали и сломали. То же самое было сделано с дорожными знаками, которые были в комплекте с грузовичком. Их, вероятно, били об каменную стену, которая окружает детский сад, в результате чего ни один знак не остался целым.

Директор детского сада Сийви Эббер сказала, что вандалы были во дворе детского сада в понедельник и вторник вечером. «В понедельник они просто шумели и бросали снежки в стены и окна детского сада, – говорит она. – Во вторник повторилось то же самое. В здании еще были воспитатели и они пошли призвать к порядку непрошеных гостей. Но это было бесполезно: подростки в ответ произнесли непристойности и разбежались по сторонам. Позже дворник обнаружил, что они натворили на территории детского сада. В любом случае, мы очень расстроены и возмущены».

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