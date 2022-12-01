Какое свинство ⟩ Подростки устроили погром в детском саду: все записала камера видеонаблюдения

Компания подростков напакостила в детском саду. Грузовичок – это большая игрушка на колесах, внутри которой могли сидеть деть и возить друг друга. Теперь у грузовичка нет ни лобового стекла, ни дверей, ни сидений – их оторвали и сломали. То же самое было сделано с дорожными знаками, которые были в комплекте с грузовичком. Их, вероятно, били об каменную стену, которая окружает детский сад, в результате чего ни один знак не остался целым.

Директор детского сада Сийви Эббер сказала, что вандалы были во дворе детского сада в понедельник и вторник вечером. «В понедельник они просто шумели и бросали снежки в стены и окна детского сада, – говорит она. – Во вторник повторилось то же самое. В здании еще были воспитатели и они пошли призвать к порядку непрошеных гостей. Но это было бесполезно: подростки в ответ произнесли непристойности и разбежались по сторонам. Позже дворник обнаружил, что они натворили на территории детского сада. В любом случае, мы очень расстроены и возмущены».