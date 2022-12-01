Таллиннский рождественский рынок, несколько лет назад признанный самым красивым в Европе, имеет все шансы получить и титул самого дорогого. Например, в Мюнхене полноценный рождественский ужин обойдется в два раза дешевле.
Колбаска доведет до дыры в бюджете: цены на рождественском рынке в Таллинне в разы превышают мюнхенские
Колбаска доведет до дыры в бюджете: цены на рождественском рынке в Таллинне в разы превышают мюнхенские
Таллиннский рождественский рынок, открывшийся на прошлой неделе на Ратушной площади, удивил местных жителей своими кусачими ценами. За тарелку свиной колбасы с квашеной капустой и картофелем у нас придется отдать 14 евро, за запеченную колбаску с картофелем – 15 евро и 11-12 евро за обычную кровяную колбасу.
В Мюнхене, столице Баварии, за те же деньги можно получить две порции и полную кружку горячего глинтвейна. Цены на кровяную колбаску там гораздо доступней: от пяти до семи с половиной евро.
Цена на глинтвейн в Таллинне такая же, как и в Мюнхене – в зависимости от крепости, от четырех до пяти евро за чашку. Для детей можно взять горячий напиток из сока за три евро.
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