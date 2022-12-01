Колбаска доведет до дыры в бюджете: цены на рождественском рынке в Таллинне в разы превышают мюнхенские

Таллиннский рождественский рынок, открывшийся на прошлой неделе на Ратушной площади, удивил местных жителей своими кусачими ценами. За тарелку свиной колбасы с квашеной капустой и картофелем у нас придется отдать 14 евро, за запеченную колбаску с картофелем – 15 евро и 11-12 евро за обычную кровяную колбасу.

В Мюнхене, столице Баварии, за те же деньги можно получить две порции и полную кружку горячего глинтвейна. Цены на кровяную колбаску там гораздо доступней: от пяти до семи с половиной евро.