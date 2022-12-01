На этой неделе компания Elering обнаружила находящийся в аварийном состоянии выключатель на подстанции Тырва, для приведения его в порядок необходимо в ночь на пятницу на несколько часов отключить на подстанции сеть передачи, которая питает Отепя, и город частично останется без электричества.
Срочное предупреждение: один из городов Эстонии частично останется без электричества
Elering отключит подачу электричества в Отепя в ночь на пятницу в 00:00. Ожидается, что отключение продлится до трех часов ночи. Работы будут проводиться в ночное время, чтобы как можно меньше мешать повседневной жизни потребителей электроэнергии.
Отключение подстанции Elering в Отепя связано с аварийными работами на подстанции Elering в Тырва, где во избежание отключения электроэнергии необходимо немедленно отремонтировать находящийся в аварийном состоянии выключатель, от которого зависит электроснабжение потребителей подстанций Тырва, Эльва и Рынгу.
Elektrilevi поможет Elering во время работ с обеспечением электроснабжения потребителей Эльва, Тырва и Рынгу через подстанцию, принадлежащую Elektrilevi.
Elering приносит извинения за причиненные неудобства потребителям электроэнергии в Отепя.