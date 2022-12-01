Срочное предупреждение: один из городов Эстонии частично останется без электричества

На этой неделе компания Elering обнаружила находящийся в аварийном состоянии выключатель на подстанции Тырва, для приведения его в порядок необходимо в ночь на пятницу на несколько часов отключить на подстанции сеть передачи, которая питает Отепя, и город частично останется без электричества.