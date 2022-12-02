Мнение ⟩ Какую же Эстонию мы хотим?

Например, для того чтобы люди выбирали экологически чистую альтернативу при упаковке товаров, необходимо поощрять своих близких людей к большей осведомленности о переработке отходов и возможностях повторного использования вещей, так как лучше не только начать с отправной точки государственных и частных решений и действий по сохранению природных ресурсов, но и повысить осведомленность о сохранении окружающей среды в обществе в целом. Устойчивое и разумное использование ресурсов, переход к циркулярной экономике и движение к углеродной нейтральности являются краеугольными камнями успешного управления будущим. Жизненная среда народа Эстонии, как в небольших сельских районах, так и в крупных городах, всегда будет выглядеть дружелюбной к людям, с хорошим качеством жизни и с характерной для Эстонии архитектурой и узором, если мы – народ Эстонии – внесем свой вклад в ее развитие.

Настаиваю на том, чтобы такие понятия, как «расизм» и «ксенофобия» показались детям и молодежи будущей Эстонии неприемлемыми, им просто не будет места в Эстонии – то же самое касается дискриминации, например, на рынке труда, когда к меньшинствам, людям с ограниченными возможностями, пожилым и молодым не относятся одинаково. Право на равное обращение – фундаментальное право каждого человека, не так ли? Это ответственность отдельного человека или государства в целом? Я убеждена, что это государства. Потому что именно государство несет на себе бремя, ответственность и огромную власть. На самом деле, я не хочу видеть Эстонию в розовых очках, как и те, кто считает, что дискриминация – это давно забытая головная боль, и те, кто держится, как обезьяна, за деньги и социальный статус, чтобы, прежде всего, защитить себя...