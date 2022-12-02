Я искренне желаю, чтобы каждый человек в моей родной стране имел свободу оставаться самим собой, независимо от обстоятельств – ведь это и означает, что у каждого, независимо от его социального статуса и положения, возможностей и профессиональных заслуг и т.д., есть в Эстонии право на свободу и на ее плоды, на свое мнение и убеждения без страха быть отверженным, униженным, оскорбленным или сломленным, без требования со стороны других и без страха потерять свою жизнь, работу или место учебы, свою репутацию и т.д.
Мнение ⟩ Какую же Эстонию мы хотим?
Этот материал был отмечен жюри творческого конкурса для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», медиа-партнером которого выступил Rus.Postimees. Конкурс организовало МВД Эстонии по случаю Дня гражданина.
Если эти взгляды значительно отличаются от ваших собственных мнений и убеждений по какому-либо вопросу, мы должны быть более терпимыми, более добрыми, более сострадательными и, развивая эмпатию и человечность, способствовать формированию новой культуры ценностей. Ценности отражают опыт общества, не так ли?
Это надежда на лучшее будущее, которая теплится глубоко в сердце каждого жителя Эстонии – на такое будущее, в котором наша маленькая страна с гигантской душой и развитыми жителями будет в числе тех стран, которые являются законодателями мировых трендов, принимая активное участие в построении мирового порядка, защищающего свободы людей и стран через членство во всевозможных международных организациях и объединениях, придавая большое значение духу сотрудничества, прогрессивному развитию, толерантности и выходу из зоны комфорта государства. То есть оставаться независимым государством, основываясь на прошлом опыте нашей страны, принимая во внимание текущее положение дел, и смотря и изучая, какие решения предлагаются для облегчения тех же проблем в других странах.
Это может показаться удивительным, но я считаю, что Эстонии не нужно ни отождествлять себя с мировыми лидерами, ни ориентироваться на темпы развития своих соседей, а государству мечты необходимо искать свой собственный уникальный путь, чтобы эффективнее преодолевать актуальные для Эстонии вызовы, сосредоточиться на так называемом «внутреннем облагораживании» - стать страной, где мы все стремимся жить, работать и растить новые поколения.
Эстония, полная потенциала, драйва и стремления к действию, должна прежде всего понять, что на самом деле означают ее цели; кому и что мы пытаемся доказать; чего мы хотим достичь; за что/кого мы боремся, а затем против чего мы боремся – это не означает отступления от чего-либо или прятание головы в песок, чтобы защититься от влияния внешнего мира, как страус, но это предполагает определение приоритетов, создание системы мероприятий по поддержке всех видов инстанций и инициатив граждан в новом безопасном государстве, а также составление плана со стопроцентными гарантиями. Что является нашим приоритетом? Призывая сама делиться своими мнениями, позвольте и мне рассказать вам больше о моем видении новой Эстонии.
Эстония должна быть лучшим местом в мире для жизни молодежи, где у нового поколения есть все возможности получить образование, работать и реализовать свой потенциал. Затем, конечно, я хотела бы упомянуть здесь отъезд моих сверстников из Ида-Вирумаа – я сама оттуда родом и сталкивалась с тем, что наш регион считается местом, где мало возможностей для профессиональной самореализации, хорошего заработка и досуга.
Если молодых людей спросить о последних изменениях в регионе, во многих случаях упоминаются различные изменения, связанные с досугом. Молодые люди по-прежнему ценят усилия в области развлечений, но также было бы не лишним сделать что-то, чтобы заработать хорошую зарплату и получить качественное медицинское обслуживание, например, чтобы не приходилось уезжать далеко от дома. Так и есть – многие описывают отъезд своих сверстников из региона как препятствие для развития Ида-Вирумаа, а с другой стороны, это воспринимается как нормальный процесс. В любом случае, обе ситуации требуют значительных изменений, потому что нашим приоритетом должно быть улучшение качества жизни молодых людей, создание для них возможностей получить лучшее образование прямо здесь, в Эстонии, и развитие ландшафта, способствующего самореализации.
Молодые люди считают, что образование, предлагаемое сегодня в Ида-Вирумаа, довольно слабое: во-первых, некоторые учебные программы не оправдывают их ожиданий – «нам не нужно столько поваров, сколько готовят здесь», а во-вторых, люди, получившие специальность в уезде, не смогут в будущем конкурировать со специалистами, изучавшими то же самое в Таллинне или Тарту. Суть вопроса заключается в системе образования, о провалах которой говорят повсюду. Чтобы двигаться в направлении улучшения в этой области, система должна стать гибридной по своей природе: использовать формальное преподавание и применять неформальные методики обучения, которые, основываясь на личностном подходе, в свою очередь, будут направлены на развитие креативности, независимого мышления, личных навыков и навыков, необходимых для жизни. Избегать устаревших методов обучения, которые больше не помогают достичь желаемых результатов и не дают детям и молодым людям возможности раскрыть свой потенциал. В таком случае всегда стоит задуматься о продолжении перехода к системе образования на эстонском языке, а не наоборот. Невозможно создать систему, способствующую изучению языка и сплочению, без эффективной, функционирующей базы.
Основой успеха новой экономики Эстонии я вижу климатически благоприятную промышленность, хорошо образованную и умную рабочую силу, то есть компетентных специалистов, понимающих психологию молодежи, и вывод истории успеха дигитализации на новый уровень. Поскольку настоящим достоянием Эстонии является наша нетронутая природа, плодородные сельскохозяйственные угодья, богатые рыбой воды и богатые леса – по моему мнению, в будущем Эстонии необходимо начать действовать как «герой собственной страны». Под этим я подразумеваю, что, поскольку новым мерилом экономического успеха является благосостояние людей, а также сохранение окружающей среды для нынешнего и будущих поколений, это зависит, прежде всего, от воли и желания каждого человека изменить ситуацию к лучшему – каждый человек должен учитывать «зеленый» выбор в своей повседневной жизни.
Например, для того чтобы люди выбирали экологически чистую альтернативу при упаковке товаров, необходимо поощрять своих близких людей к большей осведомленности о переработке отходов и возможностях повторного использования вещей, так как лучше не только начать с отправной точки государственных и частных решений и действий по сохранению природных ресурсов, но и повысить осведомленность о сохранении окружающей среды в обществе в целом. Устойчивое и разумное использование ресурсов, переход к циркулярной экономике и движение к углеродной нейтральности являются краеугольными камнями успешного управления будущим. Жизненная среда народа Эстонии, как в небольших сельских районах, так и в крупных городах, всегда будет выглядеть дружелюбной к людям, с хорошим качеством жизни и с характерной для Эстонии архитектурой и узором, если мы – народ Эстонии – внесем свой вклад в ее развитие.
Настаиваю на том, чтобы такие понятия, как «расизм» и «ксенофобия» показались детям и молодежи будущей Эстонии неприемлемыми, им просто не будет места в Эстонии – то же самое касается дискриминации, например, на рынке труда, когда к меньшинствам, людям с ограниченными возможностями, пожилым и молодым не относятся одинаково. Право на равное обращение – фундаментальное право каждого человека, не так ли? Это ответственность отдельного человека или государства в целом? Я убеждена, что это государства. Потому что именно государство несет на себе бремя, ответственность и огромную власть. На самом деле, я не хочу видеть Эстонию в розовых очках, как и те, кто считает, что дискриминация – это давно забытая головная боль, и те, кто держится, как обезьяна, за деньги и социальный статус, чтобы, прежде всего, защитить себя...
В Эстонии есть к чему стремиться и чего избегать. Я выступаю за то, чтобы Эстония была страной, где защищены основные права и свободы абсолютно каждого человека, независимо от пола, родного языка, убеждений, происхождения, расы, религии или сексуальной ориентации.
Что касается Ида-Вирумаа, то перспективы трудоустройства там отражаются со всех сторон – большинство молодых людей признают, что средняя зарплата в уезде, по статистике, одна из самых низких в Эстонии, подходящих рабочих мест относительно мало по сравнению с ситуацией в остальной Эстонии, а возможности карьерного роста, к сожалению, считаются немногочисленными. Как вы считаете, все вышеперечисленные проблемы характерны только для Ида-Вирумаа?
Более того, нежелание выражать свое мнение о социальных вопросах является бичом нашего современного общества и отчасти связано со страхом – люди, особенно старшего поколения, боятся, что выражение своих взглядов или задавание слишком большого количества вопросов приведет, например, к потере работы. Скрытое знание о том, что для спокойной жизни необходимо держать свое мнение при себе, может быть связано с советским периодом, но местная культура, которая предпочитает молчание на публике по социальным или общественным вопросам, также оказывает порочное влияние на молодежь.
С одной стороны, такой менталитет не способствует желанию молодых людей высказываться о развитии региона, а с другой стороны, отчужденное отношение взрослых к выражению их мнений отбивает у молодых людей инициативу и желание действовать. Инновационные решения и необходимая «революция» остаются на втором плане. В конце концов, были созданы молодежные советы, а также школьные ученические советы, которые, казалось бы, предоставляют молодым людям идеальную возможность высказаться и наконец-то сделать так, чтобы их голос был услышан.
Однако в реальности такие формы участия часто не работают, поскольку в груди молодых людей начинают прорастать семена подозрений, что их мнение спрашивают просто для того, чтобы поставить галочку в графе, и это вполне справедливо. А в государстве будущего местные власти не предоставляют достаточно информации своим гражданам и не спрашивают их мнения, голоса молодых людей не доходят до лиц, принимающих решения, или их просто игнорируют? Молодые люди в государстве будущего должны постоянно доказывать, что их мнение нельзя купить за конфеты, жвачку и ручки, или, наоборот, что они должны преклонить колено перед теми, кто занимает более высокое положение, и держать рот на замке, чтобы избежать проблем? В Эстонии, где я хотела бы жить, голос каждого человека имеет значение де-факто и де-юре!
В Эстонии, где я хотела бы жить, никто не боялся бы говорить о страхе перед будущим, потому что не было бы благодатной почвы для возникновения этого страха. Молодые люди будут чувствовать, что они влияют на процессы. В стране будущего, которую я хотела бы увидеть своими глазами, молодежь уже не будет нежной, нуждающейся в помощи, совете, постоянной поддержке, контроле и поощрении, а будет хранилищем прогрессивных идей и решений.
Люди будут менее склонны видеть свою жизнь в таком мрачном свете и будут более склонны оценивать свою успешность и перспективы на будущее как хорошие. Государство будущего действительно будет напрямую общаться со своими гражданами и максимально вовлекать их в процессы принятия решений. Для этого у людей должна быть единая точка контакта, цифровая или физическая, с государственными или местными органами власти, где все можно сделать без излишней бюрократии. Неужели долгожданная всеобъемлющая административная реформа напрасна?
В конце я хотела бы повторить то, что было сказано несколько лет назад, но, видимо, никто не услышал: «В любом случае Эстонию будут защищать, вести вперед и выводить в мир наши собственные люди. И теперь, я полагаю, мы должны спросить себя, в ситуации, когда, к сожалению, другие защищают нас и мы для них свои, кого мы защищаем на самом деле и что мы отстаиваем?» Действительно, какую Эстонию мы хотим?
Этот материал, переведенный с эстонского, стал победителем в возрастной категории 18-23 лет в творческом конкурсе для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», организованном Министерством внутренних дел. Цель конкурса была в том, чтобы молодые жители Эстонии, чей родной язык не является эстонским, подумали, помечтали и создали творческие работы в различных жанрах, которые рассказали бы об их видении будущего Эстонии и сплоченности нашего общества. Rus.Postimees выступил медиапартнером конкурса.