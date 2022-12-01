«Каждый епископ ожидает, что СБУшники могут постучаться именно в его дверь». Что происходит с Украинской православной церковью

Несколько епископов УПЦ, на территории епархий которых вошли российские войска, наладили максимально конструктивное сотрудничество с оккупантами, а потом, когда эти территории были освобождены украинскими войсками, отошли вслед за российскими солдатами на территорию РФ.

Наконец, недоумение в Украине вызвали кадры с церемонии «присоединения» к России четырех украинских областей. Среди представителей российской элиты, приветствующих аннексию территории Украины, восседал митрополит Луганский УПЦ Пантелеймон (Поворознюк).

Многие наблюдатели ожидали, что на заседании синода УПЦ, который состоялся на прошлой неделе, церковь подтвердит свое намерение дистанцироваться от Москвы и как минимум займет жесткую позицию относительно этих вопросов. На деле этого не случилось.

Изюм Фото: AFP

Синод отправил на покой (фактически на церковную пенсию) митрополита Изюмского Елисея (Иванова), запомнившегося тем, что благословил на управление своим городом российского гауляйтера Виталия Ганчева, а также митрополита Роменского Иосифа (Масленникова). Формально – за нарушение ими епископской присяги, ведь, бежав из Украины после отступления российских войск, они бросили свою паству.

Но в решении синода нет ни слова о позиции луганского митрополита Пантелеймона. Следует ли из этого, что УПЦ не видит ничего страшного в том, что ее представитель своим присутствием освящает церемонию аннексии украинской земли?