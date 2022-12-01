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«Первый канал» усмотрел свастику в оформлении рождественской елки в Латвии

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«Первый канал» усмотрел свастику в оформлении рождественской елки в Латвии
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Рождественская елка в Лиелварде, 2022 год
Рождественская елка в Лиелварде, 2022 год Фото: Edijs Pālens/LETA

Российские пропагандистские СМИ заинтересовались Рождественской елкой в Лиелварде, в оформлении которой подконтрольный Кремлю «Первый канал» усмотрел свастику, пишет RUS TVNET.

«Новогоднее настроение в Латвии создано с нацистским колоритом. Если не вглядываться или смотреть на елку издалека - даже красиво, но если приглядеться – свастика. Каковы приоритеты страны, такой и Новый год», – рассказали в информационной передаче «Первого канала».

Галерея: парк Рембатес в Лиелварде, украшенный к Рождеству

Латышский огненный крест не имеет ни малейшей связи с гитлеровской свастикой. Это древний символ, исторически олицетворяющий для многих народов солнце, свет, солнечный путь, защиту. Знак представляет собой бесконечное вращательное движение, это символ круговорота и вечной энергии. Направление ветвей знака указывает на одно из возможных направлений вращения или силы.

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