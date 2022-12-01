«Первый канал» усмотрел свастику в оформлении рождественской елки в Латвии

«Новогоднее настроение в Латвии создано с нацистским колоритом. Если не вглядываться или смотреть на елку издалека - даже красиво, но если приглядеться – свастика. Каковы приоритеты страны, такой и Новый год», – рассказали в информационной передаче «Первого канала».