Сегодня комиссия по финансам не поддержала предложения двух членов Рийгикогу о крышевых деньгах.
Комиссия по финансам не учла пожелания Стальнухина и Репинского по «крышевым»
Комиссия не поддержала желание бывшего члена Центристской партии Мартина Репинского выделить 25 000 евро в качестве региональной инвестиции Йыхвискому приходу Эстонской православной церкви Московского патриархата. Не поддержали и желание другого бывшего центриста, Михаила Стальнухина, выделить 5000 евро для НКО «Память», которая известна защитой нарвского танка.
«Члены комиссии выступили с таким предложением, оно было консенсусным. Все, кто проголосовал – поддержали отказ от финансирования», – сказал Postimees председатель комитета Айвар Кокк («Отечество»). Комитет одобрил все предложения остальных членов парламента о крышевых деньгах. Финальное голосование состоится в понедельник. «К тому времени все будет оформлено», – пообещал Кокк.
В последние дни фурор вызвали и крышевые деньги министров, когда, к примеру, министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) запросил от имени правительства возможность инвестировать миллионы в строительство школ и детских садов через бюджетную строку своей области управления. Этот шаг подвергся критике. Например, глава спецкомиссии по контролю за государственным бюджетом Тынис Мельдер (Центристская партия) назвал это попыткой купить голоса за деньги налогоплательщиков.