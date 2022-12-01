Комиссия по финансам не учла пожелания Стальнухина и Репинского по «крышевым»

Комиссия не поддержала желание бывшего члена Центристской партии Мартина Репинского выделить 25 000 евро в качестве региональной инвестиции Йыхвискому приходу Эстонской православной церкви Московского патриархата. Не поддержали и желание другого бывшего центриста, Михаила Стальнухина, выделить 5000 евро для НКО «Память», которая известна защитой нарвского танка.

«Члены комиссии выступили с таким предложением, оно было консенсусным. Все, кто проголосовал – поддержали отказ от финансирования», – сказал Postimees председатель комитета Айвар Кокк («Отечество»). Комитет одобрил все предложения остальных членов парламента о крышевых деньгах. Финальное голосование состоится в понедельник. «К тому времени все будет оформлено», – пообещал Кокк.