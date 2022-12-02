Задумка моей работы такова: описание реальных событий и проблем в прошедшем времени, будто это уже все закончилось, а видение будущего представить как утверждения и факты, написанные в настоящем времени, указывая на то, что это будет принято как рассказ о настоящей общей Эстонии.
Письмо моему сыну из сегодняшней Эстонии
Этот материал был отмечен жюри творческого конкурса для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», медиа-партнером которого выступил Rus.Postimees. Конкурс организовало МВД Эстонии по случаю Дня гражданина.
Сын, привет!
На календаре 10 ноября 2022 года. Не удивляйся, что письмо такого года, я уже тогда знал, что у меня родится сын. Как здорово, что мне сейчас, почти как и тебе, 19 лет, в этом году я поступил в Таллиннский технический университет, мои родители и друзья были несказанно рады этому событию, ну, ты помнишь эту историю.
Пишу тебе заранее, чтобы ничего не забыть, ведь так много накопилось!
Невероятно интересно, как там, в будущем? Какие события происходят, чем вы живете? Ходите ли вы на культурные мероприятия, развиваетесь? А Эстония? Какой стала наша родная страна? Уже успели отстроить инфраструктуру, решить вопросы с экологией и здравоохранением? В каком обществе живете? Наверняка, мы открытая страна, у которой налажены культурные связи со всеми народами мира, в наше время мы только начинали этим заниматься. Жду не дождусь нашей с тобой встречи, чтобы лично увидеть все, чего мы достигли вместе.
Последние три года тяжело назвать простыми, мы успели посидеть на карантине, пройти вакцинацию, принять несколько десятков тысяч людей в свою страну... Да, тебе сложно в это поверить, но тогда мы не были готовы к мировым вызовам, мы только начинали учиться жить в подобном ритме. Кто бы мог подумать, что стремление перенести все в онлайн-среду окажется несколько неправильным? За эти годы мы поняли, что самое дорогое, что у нас есть – общение с людьми вживую.
Помню, как проходили уроки онлайн – это было ужасно неудобно. Сейчас-то у вас таковых уроков вообще нет: вы ходите в школу, чтобы учиться полезным жизненным навыкам (много командной работы, презентаций, проектов, клубов по интересам), сами выбираете себе нужные предметы, музеи каждую неделю – лафа! Было бы все это в мое время – другим человеком стал бы. Наконец-то учиться в школе на эстонском языке стало возможно, ты представить себе не можешь, сколько людей рассорило это решение, а сколько талантливых учителей мы потеряли... Хорошо, что в последний момент решили подготовить новые методики обучения и обучить профессиональных учителей: благодаря этому эстонское образование осталось на высоком уровне и даже поднялось выше, сравнивая с нашим годом.
Может, ты не поймешь, но у нас так много источников информации, что люди словно компьютеры перегружены от ее количества, серьезно, а от «качества» они становятся агрессивными в комментариях – как они с этим вообще живут? А вы у нас все такие медиаграмотные, знаете где-какой фейк запостили, что и кого лучше вообще не смотреть – спасибо школе, и, конечно, родителям.
Члены правительства Эстонии тоже молодцы, официальная информация доносится до каждого слоя населения с такими подробностями и простотой, что ни у кого не остается дополнительных вопросов. Позиция государства стала ясна даже тем, кто не читает и не смотрит новости – это круто! К каждому нужен свой подход – люди разные и разговаривать нужно по-разному (с кем-то больше, с кем-то меньше, кому-то повторять несколько раз).
Ты, наверное, сидишь и задаешься вопросом «А что с людьми было-то?» Отвечаю. Люди с каждым кризисом становились все сильней и мудрей, конечно, это были удары, не все оставались людьми, именно в такие моменты видно каждого человека насквозь.
Когда началась война... Да, тебе не нравится говорить про это (да и мне не особенно), но про это говорить надо. Не думал я, что это разделит людей и поколения семей на разные лагеря здесь, в Эстонии. Мы впервые столкнулись с таким масштабным приемом беженцев из Украины и России. Очень много людей в первые дни самоорганизовались и начали помогать еще вчера чужим людям. Сегодня они среди нас, они с нами. Специально проводилось много культурных мероприятий для объединения людей, большинству было интересно узнать больше о других. В целом, это был первый раз в истории (после восстановления независимости Эстонии), когда мы сплотились друг с другом, слава богу, что теперь у вас постоянно проходят проекты, где люди просто говорят между собой о наболевшем (как с разными народами, так и поколениями – невероятно рад).
Тебе уже виднее, как это повлияло на развитие нашей страны, я думаю, то, что Эстония предоставила возможность остаться специалистам и талантливым людям жить и работать на благо нашей страны – это замечательно, ведь поднялась внутренняя конкуренция и появилось больше трудоспособной рабочей силы.
Хорошо у вас там! Каждый человек важен, независимо от его национальности, недостатков в здоровье, цвета кожи или родного языка. Нет никаких разделений на «своих» и «чужих», все являются одним целым и сотрудничают между собой. В наше время все это только начинали, проводили лекции, показывали и снимали фильмы на социальную тему, более того, приглашали каждого на съемки, чтобы он прочувствовал жизнь другого человека, которую тот сам не выбирал.
На этом мне хотелось бы закончить, чайник закипел и моя мама позвала к столу. Сын, живи, мечтай, твори! И когда мы встретимся, я очень хотел бы тебя обнять и спросить: «Получилось?» (я про Эстонию, если что), у тебя-то с универом все хорошо будет.
Люблю тебя!
Твой отец.
Данный материал стал победителем в возрастной категории 19-23 года в творческом конкурсе для молодежи «Наше общее будущее в Эстонии», организованном Министерством внутренних дел. Цель конкурса была в том, чтобы молодые жители Эстонии, чей родной язык не является эстонским, подумали, помечтали и создали творческие работы в различных жанрах, которые рассказали бы об их видении будущего Эстонии и сплоченности нашего общества. Rus.Postimees выступил медиапартнером конкурса.