Письмо моему сыну из сегодняшней Эстонии

Когда началась война... Да, тебе не нравится говорить про это (да и мне не особенно), но про это говорить надо. Не думал я, что это разделит людей и поколения семей на разные лагеря здесь, в Эстонии. Мы впервые столкнулись с таким масштабным приемом беженцев из Украины и России. Очень много людей в первые дни самоорганизовались и начали помогать еще вчера чужим людям. Сегодня они среди нас, они с нами. Специально проводилось много культурных мероприятий для объединения людей, большинству было интересно узнать больше о других. В целом, это был первый раз в истории (после восстановления независимости Эстонии), когда мы сплотились друг с другом, слава богу, что теперь у вас постоянно проходят проекты, где люди просто говорят между собой о наболевшем (как с разными народами, так и поколениями – невероятно рад).