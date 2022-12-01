Полиция задержала мужчину, который подозревается в поджоге жилого дома в старом городе Таллинна. По факту происшествия продолжается уголовное производство по статье о поджоге, повлекшем угрозу жизни или здоровью человека.
Задержан подозреваемый в поджоге дома на улице Лай в Старом городе Таллинна
Хиско Варес, начальник Службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры, пояснил, что в ночь на 23 октября в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лай в старом городе Таллинна загорелся жилой дом. «Из дома эвакуировали шестерых жильцов, все они, к счастью, остались невредимыми. Инспекторы Спасательного департамента пояснили, что пожар в многоквартирном доме не мог быть случайностью. Место происшествия показало, что пожар начался на чердаке дома и причина должна быть рукотворной», – сказал Варес.
«В последующие недели следователи и криминалисты несколько долгих дней работали на месте происшествия, собирая дополнительные улики, параллельно велась и активная работа по установлению возможного поджигателя», – рассказал он. С помощью показаний свидетелей и просмотра сотен часов записей с камер видеонаблюдения была установлена внешность мужчины, подозреваемого в совершении преступления.
«Для установления личности мужчины мы обратились за помощью к общественности, и благодаря подсказкам, полученным от граждан, нам удалось быстро установить личность и задержать мужчину», – сказал Варес.
По факту происшествия продолжается уголовное производство по статье о поджоге, повлекшем угрозу жизни или здоровью человека.