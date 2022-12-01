Задержан подозреваемый в поджоге дома на улице Лай в Старом городе Таллинна

Хиско Варес, начальник Службы по борьбе с преступлениями против личности Пыхьяской префектуры, пояснил, что в ночь на 23 октября в центр тревоги поступило сообщение, что на улице Лай в старом городе Таллинна загорелся жилой дом. «Из дома эвакуировали шестерых жильцов, все они, к счастью, остались невредимыми. Инспекторы Спасательного департамента пояснили, что пожар в многоквартирном доме не мог быть случайностью. Место происшествия показало, что пожар начался на чердаке дома и причина должна быть рукотворной», – сказал Варес.