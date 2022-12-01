В Эстонии заканчиваются важные лекарства, дефицит угрожает всей Европе

Из-за трудностей с доставкой амоксициллина в Европу наличие лекарств, содержащих это действующее вещество, ограничено и в Эстонии, сообщил на этой неделе Департамент лекарственных средств. Это лекарство используется, в числе прочих, для лечения пневмонии, бронхита и воспалений, связанных с суставными протезами. По данным производителей лекарств, трудности с поставками были вызваны значительно возросшим спросом на антибиотики и одновременно снижением производственных мощностей, в том числе из-за нехватки сырья и упаковочных материалов, а также энергетического кризиса.