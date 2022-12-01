Запасы лекарств иссякают: власти Эстонии ищут решение, но намекают, что проблема шире

«В случае трудностей с поставками важна возможность заменить отсутствующее лекарства, и характер заболевания, – разъяснила Саар. – Сложности с доставкой могут возникнуть с любым лекарством, но проблемы возникают в первую очередь тогда, когда у лекарства нет альтернативы с тем же действующим веществом и лекарственной формой, и поэтому врач должен изменять лечение пациента, а пациент, в свою очередь, должен усвоить схему дозирования нового препарата».

В настоящее время, по словам Саар, также существуют трудности с поставками пероральных суспензий детского сиропа для понижения температуры, спрос на которые увеличился по всей Европе (в третьем квартале этого года на 30 процентов больше, чем годом ранее). Следующая поставка должна быть в декабре.

Ибустар и Ибустар Форте, суспензии ибупрофена от одного производителя, также подходят к концу. В Эстонию прибыла последняя партия, но из-за повышенного спроса она также уже распродана в оптовой продаже. Следующая партия Ibustar прибудет в начале декабря.

По словам Саар, то, что происходит в Европе и за ее пределами, влияет на нашу рыночную ситуацию, поскольку мы зависим от производителей, расположенных в Европейском союзе, а их производственные проблемы вызывают проблемы с доступностью лекарств во многих странах-членах.