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Пьяный иностранец на микромобиле вылетел в кювет

Томи Салувеэр
, репортер
Пьяный иностранец на микромобиле вылетел в кювет
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Полиция.
Полиция. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

Сегодня, 1 декабря, в волости Рыуге гражданин Латвии на микромобиле вылетел с дороги в кювет.

Сегодня в 14:45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Рыуге в деревне Калласте микромобиль съехал с дороги в заснеженный кювет, сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

На месте происшествия полицейские установили, что управлявший автомобилем гражданин Латвии средних лет находился в состоянии алкогольного опьянения. В том месте, где водитель съехал с дороги, видимость хорошая, участок дороги прямой.

«Учитывая, что микромобиль не развивает большую скорость, вероятно, причина аварии кроется в нетрезвом состоянии водителя и скользкой дороге», – сказала Вирк.

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