Пьяный иностранец на микромобиле вылетел в кювет
Пьяный иностранец на микромобиле вылетел в кювет
Сегодня в 14:45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Рыуге в деревне Калласте микромобиль съехал с дороги в заснеженный кювет, сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.
На месте происшествия полицейские установили, что управлявший автомобилем гражданин Латвии средних лет находился в состоянии алкогольного опьянения. В том месте, где водитель съехал с дороги, видимость хорошая, участок дороги прямой.
«Учитывая, что микромобиль не развивает большую скорость, вероятно, причина аварии кроется в нетрезвом состоянии водителя и скользкой дороге», – сказала Вирк.
Ключевые слова