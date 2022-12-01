Пьяный иностранец на микромобиле вылетел в кювет

Сегодня в 14:45 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Рыуге в деревне Калласте микромобиль съехал с дороги в заснеженный кювет, сообщила пресс-секретарь Лыунаской префектуры Керли Вирк.

На месте происшествия полицейские установили, что управлявший автомобилем гражданин Латвии средних лет находился в состоянии алкогольного опьянения. В том месте, где водитель съехал с дороги, видимость хорошая, участок дороги прямой.