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Боррель: Россия должна заплатить за восстановление Украины

Deutsche Welle
Боррель: Россия должна заплатить за восстановление Украины
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Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. Фото: JULIEN WARNAND

В ответ на вторжение России в Украину Запад заморозил средства Центробанка РФ на сумму 300 млрд евро. Глава европейской дипломатии пообещал изучить все юридические возможности для изъятия этих средств, пишет Deutsche Welle.

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель пообещал сделать все возможное, чтобы Москва заплатила за восстановление Украины, разрушенной в результате российской агрессии. «Я встречусь с коллегами – главами МИД стран Евросоюза, и мы рассмотрим все юридические возможности для того, чтобы Россия заплатила за разрушения, которые она произвела в Украине», – сказал он перед открытием двухдневной конференции стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на уровне министров в польской Лодзи в четверг, 1 декабря.

Боррель напомнил, что со времени российского вторжения в Украину Евросоюз заморозил российские активы почти на 20 млрд евро, а западные санкции привели к замораживанию средств российского Центробанка во всем мире на сумму в 300 млрд евро. «Эти резервы заблокированы, но есть большая разница между блокировкой и конфискацией», – заметил глава европейской дипломатии.

В состав ОБСЕ входят и Россия, и Украина. Польша как организатор нынешней конференции отказала во въездной визе главе МИД России Сергею Лаврову, который находится под санкциями ЕС из-за войны против Украины. Это вызвало гневную реакцию со стороны Москвы. Россию на конференции будет представлять постпред РФ в ОБСЕ Александр Лукашевич.

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