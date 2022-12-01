Боррель: Россия должна заплатить за восстановление Украины

Верховный представитель ЕС по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель пообещал сделать все возможное, чтобы Москва заплатила за восстановление Украины, разрушенной в результате российской агрессии. «Я встречусь с коллегами – главами МИД стран Евросоюза, и мы рассмотрим все юридические возможности для того, чтобы Россия заплатила за разрушения, которые она произвела в Украине», – сказал он перед открытием двухдневной конференции стран Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) на уровне министров в польской Лодзи в четверг, 1 декабря.

Боррель напомнил, что со времени российского вторжения в Украину Евросоюз заморозил российские активы почти на 20 млрд евро, а западные санкции привели к замораживанию средств российского Центробанка во всем мире на сумму в 300 млрд евро. «Эти резервы заблокированы, но есть большая разница между блокировкой и конфискацией», – заметил глава европейской дипломатии.