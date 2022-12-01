По словам украинских военных, Россия вывела часть своих войск из-под Херсона на противоположном берегу Днепра, но в заявлении не упоминается, пересекали ли сами украинские войска Днепр или нет.
Россия выводит войска с противоположного берега Днепра под Херсоном
«В населенном пункте Олешки наблюдается уменьшение численности российских военнослужащих и военной техники», – заявили в украинских вооруженных силах, имея в виду город на другом берегу Днепра напротив Херсона. «Войска противника отошли от некоторых населенных пунктов Херсонской области и рассредоточились в зарослях на участке дороги Олешко – Гола Прыстан».
По сообщению Reuters, участок дороги между двумя населенными пунктами протяженностью около 25 километров проходит вдоль реки Днепр.
Ukrainian military intelligence notes a decrease in the number of Russian soldiers and military equipment in Oleshky on the left bank of the Dnipro River in Kherson region. The enemy, mostly mobiks, has been dispersed to forest strips along the Oleshky-Hola Prystan' highway. pic.twitter.com/L4BKSWCqmB— Michael MacKay @mhmck@mas.to (@mhmck) December 1, 2022
По данным украинских вооруженных сил, большинство российских солдат, дислоцированных в регионе, являются мобилизованными резервистами, что позволяет предположить, что более сильные подразделения были отправлены в другие регионы Украины.
Река Днепр теперь является южным фронтом Украины после того, как российские войска отступили на ее восточный берег, и Россия приказала гражданским лицам покинуть 15-километровую зону вдоль берегов реки. Кремль также убрал назначенных им гражданских властей из города Новая Каховка.
Украина ранее объявила, что Россия переместила часть своих артиллерийских систем в более безопасное место дальше от реки, но пока не подтвердила вывод российских войск из населенных пунктов вдоль Днепра.
Украинские официальные лица также подчеркнули, что российская армия усилила обстрелы через реку, вновь оставив город Херсон без электричества после того, как электроснабжение там было постепенно восстановлено. Российские войска, отступившие из города три недели назад, перед уходом уничтожили там энергетическую инфраструктуру.
Сегодня по всей Украине вновь зазвучали сирены ПВО, однако сообщений о крупных ракетных обстрелах пока не поступало.
С начала октября Россия почти каждую неделю атакует энергетическую, водную и отопительную инфраструктуры Украины с помощью ракет и беспилотников. Киев и Запад называют нападение на гражданскую инфраструктуру военным преступлением.
Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что вскоре ожидается очередная крупномасштабная атака России на энергосистему.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров оправдал сегодняшнее уничтожение гражданской инфраструктуры, заявив, что Москва препятствует импорту западного оружия Киеву, не уточнив, каким образом атака на энергосистему позволит достичь этой цели. «Мы выключим энергетические объекты, которые позволяют вам (Западу – прим. ред.) накачивать Украину смертоносным оружием для уничтожения россиян», – заявил Лавров.
Киев объявил сегодня, что во время последних волн атак Россия также запускала ракеты, предназначенные для перевозки ядерных боеголовок, с которых был снят заряд, чтобы вызвать замешательство ПВО Украины.