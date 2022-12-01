Россия выводит войска с противоположного берега Днепра под Херсоном

Украинские официальные лица также подчеркнули, что российская армия усилила обстрелы через реку, вновь оставив город Херсон без электричества после того, как электроснабжение там было постепенно восстановлено. Российские войска, отступившие из города три недели назад, перед уходом уничтожили там энергетическую инфраструктуру.

Сегодня по всей Украине вновь зазвучали сирены ПВО, однако сообщений о крупных ракетных обстрелах пока не поступало.

С начала октября Россия почти каждую неделю атакует энергетическую, водную и отопительную инфраструктуры Украины с помощью ракет и беспилотников. Киев и Запад называют нападение на гражданскую инфраструктуру военным преступлением.

Президент Украины Владимир Зеленский предупредил, что вскоре ожидается очередная крупномасштабная атака России на энергосистему.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров оправдал сегодняшнее уничтожение гражданской инфраструктуры, заявив, что Москва препятствует импорту западного оружия Киеву, не уточнив, каким образом атака на энергосистему позволит достичь этой цели. «Мы выключим энергетические объекты, которые позволяют вам (Западу – прим. ред.) накачивать Украину смертоносным оружием для уничтожения россиян», – заявил Лавров.