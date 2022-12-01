«Спустя 15 лет мэр создает впечатление, будто эстонское государство кого-то обидело»: оппозицию не удовлетворили объяснения Кылварта

Член фракции «Ээсти 200» Юку-Калле Райд заявил, что, хотя Кылварт очень хорошо понимает, почему этот вопрос по-прежнему важен, – как и тема советских памятников в целом, – он подчеркивает ее «дух прошлого» и даже философский характер. «Кылварт утверждает, что прежде чем перемещать бронзового солдата, стороны должны были договориться. К сожалению, он не мог сказать точно, с кем, как и почему надо договариваться. В какой-то момент он даже сказал что-то об ассоциации ветеранов», – сказал Рейд.