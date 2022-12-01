Мэр Таллинна Михаил Кылварт (Ценристская партия) ответил на вопросы представителей фракций горсобрания относительно его утверждений о том, что перемещение бронзового солдата было худшим решением в истории Эстонии.
«Спустя 15 лет мэр создает впечатление, будто эстонское государство кого-то обидело»: оппозицию не удовлетворили объяснения Кылварта
В ноябре мэр Риги Мартиньш Стакис сообщил СМИ о разговоре на тему советских памятников с мэром Вильнюса Ремигиюсом Шимашюсом и мэром Таллинна Кылвартом. Мыр Вильнюса посоветовал мэру Риги: «Просто сделай это!», а Кылварт сказал, что перемещение бронзового солдата в 2007 году – если не общеэстонское, то точно худшее решение в истории Таллинна.
Председатель фракции «Отечества» Карл Сандер Казе сказал, что, к сожалению, никаких неожиданностей на встрече не произошло. «Спустя 15 лет после переноса бронзового солдата мэр создает впечатление, будто эстонское государство кого-то обидело. Так кто же обострил ситуацию в Бронзовую ночь? Действительно ли эстонское государство перемещает советский памятник или это провокаторы, поощряемые Россией? Эти вопросы остались без ответа», – сказал Казе.
По словам заместителя председателя фракции Партии реформ Сандера Андла, сегодняшняя встреча подтвердила, что противостояние Кылварта и Центристской партии переносу советских памятников и переходу на эстоноязычное обучение не изменилось.
«Весной в Таллиннском горсборании против предложения переноса расположенных на территории Таллинна советских памятников выступила только Центристская партия. Противодействие переходу на эстоноязычное образование было причиной исключения Центристской партии из прошлого правительства. Из послания мэра Таллинна своему коллеге в Риге можно сделать вывод, что это отношение не изменилось. Создавалось впечатление, что, по мнению Кылварта, эстонское государство должно договориться с российским о том, как организовывать дела в нашей стране», – сказал Андла.
Член фракции «Ээсти 200» Юку-Калле Райд заявил, что, хотя Кылварт очень хорошо понимает, почему этот вопрос по-прежнему важен, – как и тема советских памятников в целом, – он подчеркивает ее «дух прошлого» и даже философский характер. «Кылварт утверждает, что прежде чем перемещать бронзового солдата, стороны должны были договориться. К сожалению, он не мог сказать точно, с кем, как и почему надо договариваться. В какой-то момент он даже сказал что-то об ассоциации ветеранов», – сказал Рейд.
Он добавил, что очень забавной была и попытка Кылварта сравнить советские памятники с функционированием гражданского общества. «Например, он сказал, что если даже для замены скамейки перед товариществом все должны прийти к единому мнению по поводу новой скамьи, то и по масштабным вопросам нужно выслушать все мнения. Откуда такая параллель – сравнивать скамейку товарищества и советские памятники, к сожалению, сказать не могу, потому что не могу заглянуть внутрь мыслительного органа мэра», – сказал Райд.