Премьер-министр Литвы: предложенный ЕС потолок цен на российскую нефть слишком высок

По ее словам, договоренность о ценовом потолке будет эффективной, если он будет достаточно низкой, а озвученные сейчас цифры слишком высоки.

«Вполне вероятно, что будет достигнуто соглашение о ценовом потолке, которое, безусловно, будет эффективным, потому что сейчас идут дебаты о том, каким должен быть этот предел». Он, безусловно, должен быть достаточно низким, чтобы доставлять России всевозможные неудобства. (...) Я думаю, что цена, которая обсуждалась до сих пор, несколько высока», – сказала Шимоните в онлайн-интервью в ходе конференции Reuters NEXT в четверг.

В понедельник послы стран ЕС обсудили установление потолка в 62 доллара США за баррель для экспорта российской нефти. Однако как сообщили порталу Euractiv несколько дипломатов Сообщества, Польша вместе с Литвой и Эстонией добивается установления куда более низкого предела – примерно 30 долларов США.

По словам Шимоните, при определении предела цены необходимо учитывать текущую цену нефти на рынке и другие аспекты.

«Есть несколько аспектов, на которые следует обратить внимание: есть рыночная цена, которая в настоящее время составляет около 65 евро, есть цена, при которой балансируется бюджет. Наш интерес не в том, чтобы облегчить жизнь России, а в том, чтобы ее усложнить», – сказал глава правительства.