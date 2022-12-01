«Новости в 7» за 1 декабря: новые решения правительства, новоселье в колледже в Йыхви, как женщинам сделать карьеру в ИТ и чем украшали елку наши прадеды

Сегодня в выпуске:

- Заседание правительства: премьер-министр настойчиво призывает экономить электроэнергию, министерство обороны поможет призывникам с выплатами процентов по ипотеке

- Новости Эстонии: 1 декабря стартовала кампания по вакцинации от COVID-19, дефицит каких товаров возник у продавцов перед праздниками и призыв к осторожности при взятии кредитов на подарки

- Успешная и сверхпопулярная школа программирования в Йыхви расширяется. Где расположились новые классы и комнаты для студентов и во сколько обошлась реновация?

- Насколько успешен «слабый пол» в покорении вершин IT технологий, узнавала наша съёмочная группа, посетив одно из целого ряда мероприятий, организованных Торгово-промышленной палатой.

- С миру по нитке: о взрыве в Мексике, землетрясении в Греции, как нигерийские мигранты добирались до Канар и при помощи чего Будапешт зажигает рождественские огни.

- В здании Большой гильдии на улице Пикк в Таллинне открылась выставка, на которой представлены сотни сделанных в позапрошлом и прошлом столетиях елочных игрушек из стекла, бумаги и папье-маше. Подробнее о красоте рождественских украшений - в нашем сюжете.