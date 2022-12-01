Об этом и не только - в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 1 декабря: новые решения правительства, новоселье в колледже в Йыхви, как женщинам сделать карьеру в ИТ и чем украшали елку наши прадеды
Сегодня в выпуске:
- Заседание правительства: премьер-министр настойчиво призывает экономить электроэнергию, министерство обороны поможет призывникам с выплатами процентов по ипотеке
- Новости Эстонии: 1 декабря стартовала кампания по вакцинации от COVID-19, дефицит каких товаров возник у продавцов перед праздниками и призыв к осторожности при взятии кредитов на подарки
- Успешная и сверхпопулярная школа программирования в Йыхви расширяется. Где расположились новые классы и комнаты для студентов и во сколько обошлась реновация?
- Насколько успешен «слабый пол» в покорении вершин IT технологий, узнавала наша съёмочная группа, посетив одно из целого ряда мероприятий, организованных Торгово-промышленной палатой.
- С миру по нитке: о взрыве в Мексике, землетрясении в Греции, как нигерийские мигранты добирались до Канар и при помощи чего Будапешт зажигает рождественские огни.
- В здании Большой гильдии на улице Пикк в Таллинне открылась выставка, на которой представлены сотни сделанных в позапрошлом и прошлом столетиях елочных игрушек из стекла, бумаги и папье-маше. Подробнее о красоте рождественских украшений - в нашем сюжете.
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 1 декабря.