Тушите свет: в Эстонии прошли учения по преодолению энергетического кризиса

По словам премьер-министра Каи Каллас, страна постоянно готовится к различным сценариям угроз, в настоящее время на повестке дня вопросы электроснабжения. «Эстония может производить большую часть необходимой ей электроэнергии, и у нас хорошие связи как с Финляндией, так и с Латвией. В то же время мы должны быть готовы к черным сценариям, которые раньше казались немыслимыми, будь то чрезвычайные природные условия, аварии или саботаж», – сказала она.

В ходе учений правительство исходило из сценария, в котором Россия отключает Эстонию, Латвию и Литву от своих электросетей, а страны Балтии начнут присоединяться к синхронной сети континентальной Европы. В результате в скандинавских странах будет более масштабный дефицит электроэнергии, а слабый ветер, технические сбои и ограниченный импорт создадут ситуацию, когда электричества не хватит для покрытия потребностей всей страны.

«В ситуации, когда электроэнергии не хватает на всех людей и компании, экономия имеет первостепенное значение. Мы видели в Украине, что, работая вместе и с помощью партнеров, страна может справиться, – сказала Каллас. – Важна готовность каждого человека и компании, будь то необходимый запас еды и питья, генератор электроэнергии, антикризисные планы или карманное радио».

В ходе учений министры представили обзор готовности, деятельности и сфер экономии в своей правительственной области и обсудили сотрудничество как внутри страны, так и за рубежом. Кроме того, министры получили обзор уведомлений населения, руководящих принципов поведения и правовой базы во время кризиса.

За несколько дней до правительственных учений Государственная канцелярия с учреждениями-партнерами провела обсуждение, на котором были обозначены узкие места и возможности сотрудничества в ситуациях, когда электричество ограничено. По словам госсекретаря Таймара Петеркопа, готовность частного сектора к кризисам становится все лучше и лучше, и чем тщательнее мы подготовимся все вместе, тем сильнее будет страна в трудные времена.