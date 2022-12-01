Владелец ресторана: «Зачем нам русские туристы? Эстонский язык лучше других слышен на Ратушной площади»

Этой зимой российские туристы не приедут, границы закрыты. До сих пор в новогоднюю ночь именно россияне приносили немалый доход Рождественской ярмарке и заведениям общепита. Но мы ничего с этим поделать не можем и есть гости и из других мест. Что интересно – говорят об экономическом кризисе и росте цен, а заведения общепита в Старом городе переполнены не только иностранными гостями, но и местными жителями.

Та же ситуация на Рождественской ярмарке. О кусачих ценах ничего сказать не могу – сам там ничего не покупал. Но когда я проходил там сегодня, слышал много эстонской речи. Ошибочно думать, что это просто туристическая ловушка – многие из наших людей тоже приезжают на таллиннскую ярмарку из других мест, для них это само по себе приключение.