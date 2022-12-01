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Военные корреспонденты Postimees получили почетные ордена

Георгий Белтадзе
Военные корреспонденты Postimees получили почетные ордена
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Дмитрий Котюх и Яанус Пийрсалу.
Дмитрий Котюх и Яанус Пийрсалу. Фото: Erakogu

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) наградил орденом Минобороны почти двести человек, внесших значительный вклад в гособорону и поддержку Украины в войне с Россией.

В том числе ордена получили военные корреспонденты Postimees за последовательное освещение в эстонских СМИ агрессии России против Украины: фотограф Дмитрий Котюх из Järva Teataja и журналист Postimees Яанус Пийрсалу.

Людей наградили орденами и благодарственными грамотами за образцовую работу в следующих сферах: поддержка Украины, укрепление государственной обороны, развитие гособороны для защиты населения, укрепление союзнических отношений.

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