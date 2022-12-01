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Путину предложат создать жилищные сертификаты для «идейных» жителей Эстонии

rus.postimees.ee
Путину предложат создать жилищные сертификаты для «идейных» жителей Эстонии
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Владимир Путин
Владимир Путин Фото: MIKHAIL METZEL/AP/Scanpix

В России может появиться мера поддержки граждан РФ, высланных из других государств. К правительству Ленобласти уже обратились двое бывших жителей Эстонии, которым запрещен въезд в ЭР.

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти 1 декабря, глава региона Александр Дрозденко принял решение направить в правительство и администрацию президента РФ предложение о предоставлении жилищных сертификатов гражданам страны, которые были депортированы из других государств. Как пишет портал 47news, речь идет о тех, кого выдворили «по политическим мотивам».

Такое решение Дрозденко принял при проведении личного приема в отделении партии «Единая Россия», где к нему обратились двое мужчин, бывших жителей Эстонии.

«Намерен на следующей неделе обсудить проблему в Администрации президента и правительстве России. Буду настаивать на внесении изменений в федеральное законодательство, которые позволят давать жилищные сертификаты не только тем, кто живет в зоне боевых действий, но и тем, кто депортирован по политическим причинам за то, что отстаивал интересы России за рубежом, чтил память павших советских воинов, участвовал в акциях "Бессмертный полк"», – заявил Александр Дрозденко.

Из Эстонии выслали несколько граждан РФ

С начала войны России против Украины несколько граждан РФ были высланы из Эстонии. Так в мае Департамент Полиции безопасности (КаПо) сообщил, что по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков, который является одним из лидеров «Бессмертного полка». 

По словам КаПо, Есаков в течение многих лет публично разжигал межнациональную рознь и распространял то, что производили кремлевские пропагандистские каналы. Есаков оправдывал российскую агрессию в Украине и участвовал в контрабанде на востоке Украины.

Также КаПо предложила Департаменту полиции и погранохраны аннулировать вид на жительство гражданина Российской Федерации Андрея Сущева, в сентябре его депортировали из Эстонии. КаПо считает его лицом, представляющим прямую угрозу безопасности Эстонской Республики и других государств-членов Европейского Союза.

30 сентября Департамент полиции и погранохраны аннулировал вид на жительство жителя Нарвы Сергея Непримерова. В тот же день его выслали из страны и запретили въезд в Шенген на пять лет.

«К сожалению, гражданин Российской Федерации Сергей Непримеров решил не уважать конституционный строй Эстонской Республики. В целях предотвращения опасности, связанной с такой деятельностью, и предотвращения возможных преступлений в будущем Департамент полиции и погранохраны 30 сентября 2022 года аннулировал вид на жительство Сергея Непримерова и запретил ему въезд в Шенгенскую зону на пять лет», – было сказано в сообщении КаПо.

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