Путину предложат создать жилищные сертификаты для «идейных» жителей Эстонии

Как сообщили в пресс-службе правительства Ленобласти 1 декабря, глава региона Александр Дрозденко принял решение направить в правительство и администрацию президента РФ предложение о предоставлении жилищных сертификатов гражданам страны, которые были депортированы из других государств. Как пишет портал 47news, речь идет о тех, кого выдворили «по политическим мотивам».

Такое решение Дрозденко принял при проведении личного приема в отделении партии «Единая Россия», где к нему обратились двое мужчин, бывших жителей Эстонии.

«Намерен на следующей неделе обсудить проблему в Администрации президента и правительстве России. Буду настаивать на внесении изменений в федеральное законодательство, которые позволят давать жилищные сертификаты не только тем, кто живет в зоне боевых действий, но и тем, кто депортирован по политическим причинам за то, что отстаивал интересы России за рубежом, чтил память павших советских воинов, участвовал в акциях "Бессмертный полк"», – заявил Александр Дрозденко.

Из Эстонии выслали несколько граждан РФ

С начала войны России против Украины несколько граждан РФ были высланы из Эстонии. Так в мае Департамент Полиции безопасности (КаПо) сообщил, что по соображениям безопасности из страны был выслан Алексей Есаков, который является одним из лидеров «Бессмертного полка».