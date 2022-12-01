Решение принято ⟩ Евросоюз и США установили потолок цен на российскую нефть

Польша недовольна таким решением. Она считает этот потолок слишком высокий и в ходе переговоров требовала ограничить максимальную цену 30 долларами за баррель. Согласно сообщениям, решение о потолке цен для российской нефти может быть оформлено в письменном виде уже 2 декабря. В этом случае нефтяное эмбарго против РФ вступит в силу 5 декабря.

Потолок цен устанавливают лишь США и Евросоюз, но фактически закупать российскую нефть выше потолка не смогут и другие страны, поскольку танкеры будет невозможно застраховать у крупнейших в мире страховщиков и российскую нефть не сможет перевозить крупнейший в мире танкерный флот Греции.

Россия угрожает не продавать нефть по цене ниже рыночной

На прошлой неделе танкерная нефть самой популярной российской марки Urals стоила около 55 долларов за баррель. Это означает, что Россия могла бы торговать своей нефтью без ограничений даже при согласованном ныне потолке. Однако авторы инициативы надеются, что принятие механизма определения верхнего предела позволит быстро корректировать ограничительную цену.