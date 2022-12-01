Джо Байден: мы привлечем Россию к ответственности за ее действия в Украине

Он сделал это заявление на пресс-конференции в Белом доме, посвященной государственному визиту президента Франции в США, передает телеграм-канал «Русской службы Би-би-си».

«Сегодня мы подтверждаем, что Франция и Соединенные Штаты вместе со всеми нашими союзниками… как никогда сильны в противодействии жестокой войне России против Украины», – заявил Байден на совместной пресс-конференции после встречи двух лидеров.

«Путин думает, что может сломить волю всех тех, кто выступает против его имперских амбиций, но нападение на гражданскую инфраструктуру в Украине, перекрытие энергоснабжения Европы с целью взвинчивания цен, обострение продовольственного кризиса наносит ущерб очень уязвимым людям – не только в Украине, но и во всем мире. И у него ничего не получится», – сказал Байден во время двусторонней пресс-конференции в Белом доме.