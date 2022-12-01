Немецкий провал ⟩ Ельцин забил Германии, японцы задали жару испанцам

На десятой минуте гол за Германию забил Серж Гнабри, а на 11-й минуте Альваро Мората закатил мяч японцам – больше первый тайм не порадовал в обоих матчах ничем.

Второй тайм начался интереснее – японцы забили ответный гол испанцам. Спустя минуту, они вновь воспользовались пустыми воротами испанцев и закатили второй – но мяч ушел с поля и гол не засчитали. Автор стресса для сборной Испании - Рицу Доан. И после пересмотра гол все-таки засчитали – удивительно, но счет стал 2:1. В пользу Японии. Испания реагирует заменами – на поле вышел Марко Асенсио. Но эта замена на ход игры не оказала никакого влияния.

В параллельном матче Коста-Рика также удивляет – гол Германии послал не кто-то, а Ельцин Тахеда. 1:1. Что происходит на этом чемпионате - непонятно, но костариканцы практически сразу закатили второй гол немцам. Немцы отыгрываются и закатывают свой второй гол, и на 85-й минуте отправили в ворота соперников третий гол. И следом - четвертый.