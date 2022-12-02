Со следующего года на фоне общего роста цен в домах попечения увеличится стоимость услуг.
Со следующего года в домах попечения вырастут цены
Председатель правления сети Südamekodu, которая имеет более десяти домов попечения по всей Эстонии, Мартин Кукк сказал ERR, что они пересматривают цены на услуги каждый год – в следующем году средний рост цен останется на уровне десяти процентов.
Кукк признал, что в этом году давление на повышение цен существенно увеличилось: «Это все-таки во многом обусловлено тем, что цены на отопление и электроэнергию выросли не на десять процентов, а в несколько раз. И наша самая большая составляющая расходов – это расходы на рабочую силу, и здесь нам нужно поднять людям зарплаты примерно на столько же».
Расположенные в волости Ляэне-Никула дома попечения Risti и Oru в новом году тоже повысят цены: если сейчас стоимость услуги общего ухода составляет 850 евро, то с 2023 года она увеличится на 150 евро, сказала руководитель домов попечения Элле Любомиров.
«Цены на электричество, отопление и продукты питания зашкаливают, также подорожали медикаменты», – сказала Любомиров, добавив, что все между собой связано и без повышения цен они не справятся.