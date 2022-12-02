Полицейские криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали в Таллинне трех мужчин, которых подозревают в отправлении тысячам жителей Эстонии СМС-сообщений с целью получить доступ к их банковским счетам. Преступникам удалось нанести ущерб десяти людям на общую сумму 24 000 евро.
В Таллинне задержаны три киберпреступника: они оставили своих жертв без зарплат и сбережений
Предполагается, что в течение ноября мужчины отправили жителям Эстонии почти 5000 СМС-сообщений, в основном от имени банка LHV, в которых утверждалось, что на их банковских счетах происходят несанкционированные транзакции. В сообщении была указана ссылка для входа в интернет-банк. Когда человек нажимал на нее, он попадал на поддельную страницу LHV, где можно было ввести свои данные. Так преступникам удалось взломать банковские счета людей и украсть их зарплаты и сбережения.
По словам руководителя службы по борьбе с кибер– и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, несмотря на то, что такие атаки в первую очередь организуются из-за рубежа, полиция пристально следит и за происходящим в нашей стране.
«В ходе расследования преступления выяснилось, что на этот раз атаки были организованы здесь, в Эстонии. В совершении преступлений есть основание подозревать одного 38-летнего и двух 22-летних мужчин. В среду, 30 ноября, в ходе полицейской операции мы задержали их. В то же время, в результате международного сотрудничества мы взяли под контроль серверы в Европе, которые использовались для распространения фальшивых страниц», – сказал Кельт.
Прокуратура ходатайствовала об аресте подозреваемых. Прокурор Йоонатан Халлик объяснил, что на свободе задержанные могут продолжить совершать преступления. «К настоящему моменту собрано достаточно доказательств, чтобы подозревать именно эту троицу в совершении волны мошенничества. Поэтому прокуратура считает правильным ходатайствовать о взятии под стражу этих людей на время следственных мероприятий», – обосновал прокурор Халлик.
Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, и вчера подозреваемых взяли под стражу.
«Преступники со временем становятся все хитрее и придумывают новые схемы, как выманить у людей деньги. Особенно внимательно следует относиться к ссылкам, полученным в СМС-сообщениях и электронных письмах. Часто в этих ссылках упоминается название банка, но это не означает, что кликать на них безопасно. Я рекомендую заходить в интернет-банк так, как вы делали это раньше, то есть через приложение или домашнюю страницу банка», – предупреждает Кельт.
Как распознать фальшивый сайт:
- При открытии ссылки название адреса вызывает подозрение. Например, www.lhvbank-l.com.
- В отправленной ссылке не работают другие вкладки в меню, например, нельзя перейти на главную страницу.
- Есть опечатки, и частично страница представлена на нескольких языках.