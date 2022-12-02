В Таллинне задержаны три киберпреступника: они оставили своих жертв без зарплат и сбережений

Предполагается, что в течение ноября мужчины отправили жителям Эстонии почти 5000 СМС-сообщений, в основном от имени банка LHV, в которых утверждалось, что на их банковских счетах происходят несанкционированные транзакции. В сообщении была указана ссылка для входа в интернет-банк. Когда человек нажимал на нее, он попадал на поддельную страницу LHV, где можно было ввести свои данные. Так преступникам удалось взломать банковские счета людей и украсть их зарплаты и сбережения.

По словам руководителя службы по борьбе с кибер– и экономическими преступлениями криминального бюро Пыхьяской префектуры Ханнеса Кельта, несмотря на то, что такие атаки в первую очередь организуются из-за рубежа, полиция пристально следит и за происходящим в нашей стране.

«В ходе расследования преступления выяснилось, что на этот раз атаки были организованы здесь, в Эстонии. В совершении преступлений есть основание подозревать одного 38-летнего и двух 22-летних мужчин. В среду, 30 ноября, в ходе полицейской операции мы задержали их. В то же время, в результате международного сотрудничества мы взяли под контроль серверы в Европе, которые использовались для распространения фальшивых страниц», – сказал Кельт.

Фото: Barbara Lichtfeldt