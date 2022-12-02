В минувшие выходные, 26-27 ноября, в Париже состоялся турнир олимпийского рейтинга по тхэквондо France Eco Open 2022. В турнире приняли участие спортсмены клуба Idablokk – девять из Эстонии и один из Украины. Тренер – Александр Галактионов.
Золото, серебро, бронза - наши тхэквондисты отлично выступили на престижном турнире
В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов со всего мира, в том числе из Кореи, ОАЭ, Канады, Англии, США, Казахстана, Испании и т.д.
На последнем в этом году турнире G наши спортсмены показали очень хороший уровень. В ходе напряженнейших матчей было добыто семь медалей (три золотых, одна серебряная и три бронзовых). Один из спортсменов занял пятое место, двое – девятое.
Ларс-Лукас Лийу кадет - 41кг ЗОЛОТО
Стефани Николаева юниор - 42 кг ЗОЛОТО
Данил Хаммерман юниор – 59 кг ЗОЛОТО (Украина тренируется с нами)
Грегор Аррас, кадет - 65 кг серебро
Александр Мушкевич, юниор – 73 кг, бронза
Яспер Каттай юниор, 51 кг, бронза
Норман Наарис, кадет – 53 кг, бронза
Илья Волгин, юниор - 78 кг 5 место
Денис Мушкевич, кадет - 45кг 9 место
Никас Кардава, кадет - 49кг 9 место
Тренер Александр Горшков очень доволен результатами своих подопечных. На последнем турнире G этого сложнейшего и длинного года спортсмены достигли отличнейших результатов и набрали последние важные рейтинговые очки.
«Весь год мы напряженно работали. Должны были бороться со сложными обстоятельствами и преодолевать трудности. И наша коллекция медалей, собранная за этот год, показывает, что мы на правильном пути. С одного только большого европейского рейтингового турнира мы привезли шесть золотых, девять серебряных и 15 бронзовых медалей».