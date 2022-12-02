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Золото, серебро, бронза - наши тхэквондисты отлично выступили на престижном турнире

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Золото, серебро, бронза - наши тхэквондисты отлично выступили на престижном турнире
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Команда эстонских тхэквондистов на соревнованиях в Париже.
Команда эстонских тхэквондистов на соревнованиях в Париже. Фото: Spordiklubi Idablokk MTÜ

В минувшие выходные, 26-27 ноября, в Париже состоялся турнир олимпийского рейтинга по тхэквондо France Eco Open 2022. В турнире приняли участие спортсмены клуба Idablokk – девять из Эстонии и один из Украины. Тренер – Александр Галактионов.

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов со всего мира, в том числе из Кореи, ОАЭ, Канады, Англии, США, Казахстана, Испании и т.д.

На последнем в этом году турнире G наши спортсмены показали очень хороший уровень. В ходе напряженнейших матчей было добыто семь медалей (три золотых, одна серебряная и три бронзовых). Один из спортсменов занял пятое место, двое – девятое.

Ларс-Лукас Лийу кадет - 41кг ЗОЛОТО

Стефани Николаева юниор - 42 кг ЗОЛОТО

Данил Хаммерман юниор – 59 кг ЗОЛОТО (Украина тренируется с нами)

Грегор Аррас, кадет - 65 кг серебро

Александр Мушкевич, юниор – 73 кг, бронза

Яспер Каттай юниор, 51 кг, бронза

Норман Наарис, кадет – 53 кг, бронза

Илья Волгин, юниор - 78 кг 5 место

Денис Мушкевич, кадет - 45кг 9 место

Никас Кардава, кадет - 49кг 9 место

Тренер Александр Горшков очень доволен результатами своих подопечных. На последнем турнире G этого сложнейшего и длинного года спортсмены достигли отличнейших результатов и набрали последние важные рейтинговые очки.

«Весь год мы напряженно работали. Должны были бороться со сложными обстоятельствами и преодолевать трудности. И наша коллекция медалей, собранная за этот год, показывает, что мы на правильном пути. С одного только большого европейского рейтингового турнира мы привезли шесть золотых, девять серебряных и 15 бронзовых медалей».

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