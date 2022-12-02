Золото, серебро, бронза - наши тхэквондисты отлично выступили на престижном турнире

В общей сложности в соревнованиях приняли участие более 1000 спортсменов со всего мира, в том числе из Кореи, ОАЭ, Канады, Англии, США, Казахстана, Испании и т.д.

На последнем в этом году турнире G наши спортсмены показали очень хороший уровень. В ходе напряженнейших матчей было добыто семь медалей (три золотых, одна серебряная и три бронзовых). Один из спортсменов занял пятое место, двое – девятое.

Ларс-Лукас Лийу кадет - 41кг ЗОЛОТО Стефани Николаева юниор - 42 кг ЗОЛОТО Данил Хаммерман юниор – 59 кг ЗОЛОТО (Украина тренируется с нами) Грегор Аррас, кадет - 65 кг серебро Александр Мушкевич, юниор – 73 кг, бронза Яспер Каттай юниор, 51 кг, бронза Норман Наарис, кадет – 53 кг, бронза Илья Волгин, юниор - 78 кг 5 место Денис Мушкевич, кадет - 45кг 9 место Никас Кардава, кадет - 49кг 9 место

Тренер Александр Горшков очень доволен результатами своих подопечных. На последнем турнире G этого сложнейшего и длинного года спортсмены достигли отличнейших результатов и набрали последние важные рейтинговые очки.