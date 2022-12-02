Немецкая сборная обыграла вчера Коста-Рику со счетом 4:2, но, несмотря на это, не сумела выйти из своей подгруппы. Теперь выяснилось, что планы вернуться домой были составлены уже накануне встречи.
Как странно. Немецкой сборной купили билеты домой еще до начала решающего матча
Как странно. Немецкой сборной купили билеты домой еще до начала решающего матча
Немецкий таблоид Bild пишет, что Футбольный союз Германии запланировал рейс еще до начала четвергового матча – уже вчера после обеда немецкое издание сообщило, что самолет готов вылететь за игроками в пятницу, в пять утра. В тот же день в 14.30 самолет выполнит рейс Доха – Франкфурт.
Однако никакой информации об этих планах Футбольный союз Германии перед игрой не озвучивал.
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