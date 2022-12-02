Пт, 2.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Как странно. Немецкой сборной купили билеты домой еще до начала решающего матча

rus.postimees.ee
Как странно. Немецкой сборной купили билеты домой еще до начала решающего матча
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Самолет немецкой футбольной сборной.
Самолет немецкой футбольной сборной. Фото: Caro / Schwarz

Немецкая сборная обыграла вчера Коста-Рику со счетом 4:2, но, несмотря на это, не сумела выйти из своей подгруппы. Теперь выяснилось, что планы вернуться домой были составлены уже накануне встречи.

Немецкий таблоид Bild пишет, что Футбольный союз Германии запланировал рейс еще до начала четвергового матча – уже вчера после обеда немецкое издание сообщило, что самолет готов вылететь за игроками в пятницу, в пять утра. В тот же день в 14.30 самолет выполнит рейс Доха – Франкфурт.

Однако никакой информации об этих планах Футбольный союз Германии перед игрой не озвучивал.

Ключевые слова
Наверх