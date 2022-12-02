Как странно. Немецкой сборной купили билеты домой еще до начала решающего матча

Немецкий таблоид Bild пишет, что Футбольный союз Германии запланировал рейс еще до начала четвергового матча – уже вчера после обеда немецкое издание сообщило, что самолет готов вылететь за игроками в пятницу, в пять утра. В тот же день в 14.30 самолет выполнит рейс Доха – Франкфурт.