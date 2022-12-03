Множество фотографий: лучшие дома и сады Эстонии

Выяснились победители конкурса «Kodu kauniks 2022». Лучший дом года находится в Таллинне, лучший сад года - в Пярнумаа.
Конкурс Kodu Kaunis уже двадцать третий год проводит журнал Kodu & Aed. Из почти ста участников конкурса были отобрано 26 финалистов. Помимо почетных званий «Дом года» и «Сад года», с помощью спонсоров было вручено девять призов.
Титул «Дом года» и 2500 евро от Swedbank получили Хелери Арула и Йоосеп Тооль за дизайн интерьера четырехкомнатного квартиры. А титул «Сад года» вместе с 2500 евро от Bauhof достался семье Веэрисе за дизайн большого многокомпонентного сада.
Дом года
Дизайн интерьера жилища Хелери Арула и Йоосепа Тооля, расположенного в новом доме в Кристийне, представляет собой прекрасно спроектированное и хорошо продуманное целое. Красочные детали, мягкая мебель отечественного дизайна, пышные комнатные растения, фотообои, богатый и смелый выбор картин на стенах, функциональная мебель и очень большая терраса делают эту четырехкомнатную квартиру незабываемой. Отличный подбор цвета, практичная планировка и со вкусом выполненный дизайн интерьера!
Приз от Swedbank - 2500 евро.
Сад года
Большой сад семьи Веэрисе находится в лесах Либатсе, Пярнумаа. Все части сада образуют приятное гармоничное целое и прекрасно сочетаются с окружающей природой. Залитый солнцем сад переходит в тенистый, перед домом находится пруд с журчащим водопадом. Не оставлена без внимания и хозяйственная часть территории. На берегу пруда есть баня по-черному и место для пикников.
Приз – 2500 евро от Bauhof.
Дом в скандинавском стиле
Принадлежащая семье Саарми вилла эстонского времени в Нымме претерпела несколько капитальных реконструкций и ремонтов. Ухоженный и очаровательно простой и в то же время стильный монохромный интерьер, преобладающий во всех комнатах, – это идея хозяйки Трийн Саарми. Благодаря отличной детализации и индивидуальной меблировке, в том числе изготовленной на заказ, этот дом, несмотря на свои размеры, очень уютный и домашний.
Приз – 1000 евро от Hemtexil
Лучшее световое решение
Небольшая квартира Айли Эрмель в Кадриорге очаровывает особой стеклянной внутренней стеной, предметами декора с историей и продуманным световым решением. В помещении есть как общее, так и функциональное освещение, уюта добавляют настенные светильники.
В спальне – светильник, соответствующий выбранному стилю и обеспечивающий очень хорошее общее освещение, а также лампа для чтения с направленным абажуром, а подвесной светильник над обеденным столом одновременно и привлекателен, и функционален.
Приз – 1000 евро от 4ROOM.
Лучшая ванная комната
Дизайнерские решения туалетных комнат в доме Хелер Арула и Йоосепа Тооля делают обычные помещения особенными. Стена небольшой туалетной комнаты, которую хозяйка расписала узором под березу, а также картинная галерея вносят в крошечную комнату жизнь и краски. Черно-белое решение большой ванной комнаты нарочито контрастно, здесь правят бал пышные комнатные растения, картины на стенах и фотографии на зеркальном шкафу.
Приз – 1000 евро от эстонского филиала Villeroy & Boch Gustavsberg.
Дом с национальным акцентом
Красивое жилище семьи Греэте Мятас в Копли является хорошим примером того, как путем изменения планировки достичь размещения на небольшой площади всего необходимого. Интерьер квартиры оставляет радостное и теплое впечатление, а плюсов добавляет экологичное повторное использование и частично самодельные вещи. В результате получился дом, где живет счастливая семья.
Приз – 700 евро от Эстонского центрального союза собственников.
Живой сад
Сад семьи Таваст находится в Харьюмаа, в деревне Суурупи, на берегу моря. Сад не имеет забора и гармонирует с окружающим ландшафтом. Участок вокруг дома украшают большие, но компактные цветочные клумбы и группы декоративных деревьев. Между садом и морем находится естественный луг. Рядом с современной теплицей расположен огород, устроенный в ящиках.
Приз – 1000 евро от Kekkilä.
Хорошо ухоженный сад
Просторный ландшафтный сад семьи Салусте расположен в Кырвекюла, в Ляэне-Вирумаа, посреди леса. Сад полон огромных цветочных клумб, так как семье нравится английский стиль. Гордость сада – садовые гортензии, которых насчитывается почти 50 сортов. Ковер из кустарников и многолетников покрывает берега большого пруда.
Приз – 1500 евро от Husqvarna.
Альтернативный сад в городе
Эва Сула построила утопающий в цветах райский сад на балконе своей квартиры на пятом этаже в таллиннском районе Пирита. По краю балкона в цветочных ящиках располагается пышная лента летних цветов, на полу стоят розы в горшках. Также здесь растут клубника, помидоры и другие вкусности. На балконе есть удобные места для сидения.
Приз – подарочная карточка от Bauhof на 500 евро.
Дизайн водоема
Семья Вийль живет в поселке Экси Тартуского уезда. Большой пруд рядом с домом прекрасно сочетается с живописной клумбой. Природные камни обрамляют водную поверхность, в пруду цветут кувшинки и бьет фонтан. Большой декоративный пруд – центральный элемент дизайна сада.
Приз – 700 евро от Tiigitehnika.
Дело жизни
Михкель Саар является одним из основателей центра садоводства Hansaplant. В настоящее время он работает в своей компании Mihkel Saare puukool, где выращивают многолетние цветы и розы. Благодаря Михкелю в эстонских садах появилось множество новых видов и сортов декоративных растений. На протяжении многих лет он написал множество статей по садоводству, был соавтором книг, выступал на телевидении и радио, проводил обучение.
Приз - подарочная карточка от Bauhof на 1000 евро.