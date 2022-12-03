Множество фотографий: лучшие дома и сады Эстонии

Конкурс Kodu Kaunis уже двадцать третий год проводит журнал Kodu & Aed. Из почти ста участников конкурса были отобрано 26 финалистов. Помимо почетных званий «Дом года» и «Сад года», с помощью спонсоров было вручено девять призов.

Титул «Дом года» и 2500 евро от Swedbank получили Хелери Арула и Йоосеп Тооль за дизайн интерьера четырехкомнатного квартиры. А титул «Сад года» вместе с 2500 евро от Bauhof достался семье Веэрисе за дизайн большого многокомпонентного сада.

Дом года

Дизайн интерьера жилища Хелери Арула и Йоосепа Тооля, расположенного в новом доме в Кристийне, представляет собой прекрасно спроектированное и хорошо продуманное целое. Красочные детали, мягкая мебель отечественного дизайна, пышные комнатные растения, фотообои, богатый и смелый выбор картин на стенах, функциональная мебель и очень большая терраса делают эту четырехкомнатную квартиру незабываемой. Отличный подбор цвета, практичная планировка и со вкусом выполненный дизайн интерьера!

Приз от Swedbank - 2500 евро.

Сад года

Большой сад семьи Веэрисе находится в лесах Либатсе, Пярнумаа. Все части сада образуют приятное гармоничное целое и прекрасно сочетаются с окружающей природой. Залитый солнцем сад переходит в тенистый, перед домом находится пруд с журчащим водопадом. Не оставлена без внимания и хозяйственная часть территории. На берегу пруда есть баня по-черному и место для пикников.

Приз – 2500 евро от Bauhof.

Дом в скандинавском стиле