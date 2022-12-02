Международный день борьбы за отмену рабства, который отмечается 2 декабря, связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция 317 (IV) от 2 декабря 1949 года).
Сегодня Международный день отмены рабства
Целью этого Дня является искоренение таких современных форм рабства, как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах, напоминает ООН.
Рабство на протяжении веков видоизменялось и проявлялось различным образом. Если некоторые старые традиционные формы рабства до сих пор присутствуют в своем изначальном виде, то другие приняли новые формы. Органы ООН по правам человека документально подтверждают наличие старых форм рабства, которые заложены в традиционных верованиях и обычаях. Такие формы рабства являются результатом многолетней дискриминации в отношении наиболее уязвимых групп общества, включая представителей низших каст, племенных меньшинств и коренных народов.
Наряду с традиционными формами принудительного труда, такими как крепостной труд и долговая кабала, в настоящее время существуют формы, затрагивающие, в частности, трудящихся-мигрантов, подвергающихся торговле людьми в целях экономической эксплуатации любого рода в мировой экономике: подневольный труд домашней прислуги, работа в строительном секторе, пищевой промышленности, в сфере пошива одежды и в сельскохозяйственном секторе.
По некоторым данным, один из десяти детей в мире работает. В настоящее время детский труд используется в мире в основном с целью экономической эксплуатации. Это противоречит Конвенции о правах ребенка, которая признает «право ребенка на защиту от экономической эксплуатации и от выполнения любой работы, которая может представлять опасность для его здоровья или служить препятствием в получении им образования, либо наносить ущерб его здоровью и физическому, умственному, духовному, моральному и социальному развитию».
Согласно Протоколу о предупреждении и пресечении торговли людьми, особенно женщинами и детьми, и наказании за нее, «торговля людьми» означает осуществляемые в целях эксплуатации вербовку, перевозку, передачу, укрывательство или получение людей путем угрозы силой или ее применения или других форм принуждения, похищения, мошенничества, обмана, злоупотребления властью или уязвимостью положения, либо путем подкупа, в виде платежей или выгод, для получения согласия лица, контролирующего другое лицо.
Эксплуатация включает, как минимум, эксплуатацию проституции других лиц или другие формы сексуальной эксплуатации, принудительный труд или услуги, рабство или обычаи, сходные с рабством, подневольное состояние или извлечение органов. Согласие жертвы торговли людьми на запланированную эксплуатацию не принимается во внимание, а если жертвой является ребенок это квалифицируется как преступление даже в том случае если не применялась сила.
В Эстляндии крепостное право было отменено в 1816 году.