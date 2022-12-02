Сегодня Международный день отмены рабства

Целью этого Дня является искоренение таких современных форм рабства, как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах, напоминает ООН.

Рабство на протяжении веков видоизменялось и проявлялось различным образом. Если некоторые старые традиционные формы рабства до сих пор присутствуют в своем изначальном виде, то другие приняли новые формы. Органы ООН по правам человека документально подтверждают наличие старых форм рабства, которые заложены в традиционных верованиях и обычаях. Такие формы рабства являются результатом многолетней дискриминации в отношении наиболее уязвимых групп общества, включая представителей низших каст, племенных меньшинств и коренных народов.

Наряду с традиционными формами принудительного труда, такими как крепостной труд и долговая кабала, в настоящее время существуют формы, затрагивающие, в частности, трудящихся-мигрантов, подвергающихся торговле людьми в целях экономической эксплуатации любого рода в мировой экономике: подневольный труд домашней прислуги, работа в строительном секторе, пищевой промышленности, в сфере пошива одежды и в сельскохозяйственном секторе.