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В школы Эстонии пришла беда: руководство учебных заведений и полиция бьют тревогу

Мерлин Кульд
В школы Эстонии пришла беда: руководство учебных заведений и полиция бьют тревогу
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Если у школьников обнаружат электронную сигарету в школе, она будет конфискована. На снимке найденные у учеников школы Паалалинна вещи, которые до сих пор не возвращены родителям.
Если у школьников обнаружат электронную сигарету в школе, она будет конфискована. На снимке найденные у учеников школы Паалалинна вещи, которые до сих пор не возвращены родителям. Фото: Marko Saarm

Школы Вильянди столкнулись с ситуацией, когда очень много несовершеннолетних учеников начали употреблять электронные сигареты. По словам школьных руководителей, объяснить молодежи пагубные последствия курения э-сигарет труднее, в отличие от нюхательного табака. Также сложнее отследить потребителей и распространителей данной продукции. Для решения проблемы привлекается полиция.

Электронные сигареты распространены среди молодежи, поскольку кажутся безвредными из-за приятного запаха и красивого внешнего вида. Распространенное заблуждение, что их употребление не вредит здоровью так сильно, как снюс или обычные сигареты.

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