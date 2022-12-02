Школы Вильянди столкнулись с ситуацией, когда очень много несовершеннолетних учеников начали употреблять электронные сигареты. По словам школьных руководителей, объяснить молодежи пагубные последствия курения э-сигарет труднее, в отличие от нюхательного табака. Также сложнее отследить потребителей и распространителей данной продукции. Для решения проблемы привлекается полиция.
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В школы Эстонии пришла беда: руководство учебных заведений и полиция бьют тревогу
В школы Эстонии пришла беда: руководство учебных заведений и полиция бьют тревогу
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