Соперниками баскетболистов таллиннского «Калева/Крамо» во втором групповом раунде Еврокубка ФИБА стали турецкий «Газиантеп», немецкий «Крайльсхайм Мерлинс» и нидерландский «Хирос Ден Босх», сообщает rus.err.
Еврокубок ФИБА: стали известны соперника «Калева/Крамо» во втором групповом раунде
Еврокубок ФИБА: стали известны соперника «Калева/Крамо» во втором групповом раунде
Второй групповой раунд для «Калева/Крамо» начнется 14 декабря матчем на выезде против «Газиантепа», а дома эстонский клуб сыграет 21 декабря с «Крайльсхайм Мерлинс».
«Хирос Ден Босх» в первом раунде играл в одной группе с пярнуским «Садамом», нидерландская команда выиграла группу, а пярнусцы заняли последнее место.
«Калев/Крамо» в первом раунде победил в пяти матчах из шести и выиграл свою группу.
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