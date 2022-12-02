Еврокубок ФИБА: стали известны соперника «Калева/Крамо» во втором групповом раунде

Второй групповой раунд для «Калева/Крамо» начнется 14 декабря матчем на выезде против «Газиантепа», а дома эстонский клуб сыграет 21 декабря с «Крайльсхайм Мерлинс».

«Хирос Ден Босх» в первом раунде играл в одной группе с пярнуским «Садамом», нидерландская команда выиграла группу, а пярнусцы заняли последнее место.