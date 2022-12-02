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Еврокубок ФИБА: стали известны соперника «Калева/Крамо» во втором групповом раунде

rus.postimees.ee
Еврокубок ФИБА: стали известны соперника «Калева/Крамо» во втором групповом раунде
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Игроки "Калев/Крамо"празднуют победу.
Игроки "Калев/Крамо"празднуют победу. Фото: Tairo Lutter

Соперниками баскетболистов таллиннского «Калева/Крамо» во втором групповом раунде Еврокубка ФИБА стали турецкий «Газиантеп», немецкий «Крайльсхайм Мерлинс» и нидерландский «Хирос Ден Босх», сообщает rus.err

Второй групповой раунд для «Калева/Крамо» начнется 14 декабря матчем на выезде против «Газиантепа», а дома эстонский клуб сыграет 21 декабря с «Крайльсхайм Мерлинс».

«Хирос Ден Босх» в первом раунде играл в одной группе с пярнуским «Садамом», нидерландская команда выиграла группу, а пярнусцы заняли последнее место.

«Калев/Крамо» в первом раунде победил в пяти матчах из шести и выиграл свою группу.

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