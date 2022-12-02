На конкурсе Союза Эстонских Строительно-консультационных предприятий лучшим строительным проектом 2022 года назван Вокзальный мост в Тарту.
Фото: лучшее строение Эстонии этого года
Мост Ваксали представляет собой легкую транспортную развязку, состоящую из моста и двух тоннелей и плавно соединяющую два района Тарту. Главной идеей проекта было создать мягкую, как бы кожаную, извилистую форму, подчеркивающую плавную непрерывность траекторий движения. Однако эти мягкие с виду стены покрыты сотней тысяч крепких клинкерных кирпичей. Для облицовки использовано 100 000 клинкерных камней, расположенных в соответствии с анализом УФ-излучения.
Церковь Святого Павла, расположенная в непосредственной близости от объекта, является доминантной вертикалью, поэтому архитекторы спроектировали мост и тоннели как единый ландшафтный ансамбль.
При строительстве тоннелей впервые был использован сквозной способ: движение железнодорожного транспорта над тоннелями во время работ не прерывалось. Нагрузка от автомобильного движения была снижена, но не остановлена.
- Архитектор: Силле Пихлак, Сийм Туксам (arhitektuuripraksis PART)
- Конструкции: Stricto Project
- Инженерное проектирование: Stricto Project OÜ / Järelpinge Inseneribüroo OÜ
- Заказчик: Tartu Linnavalitsus
- Строитель: Trev-2 AS
Другие номинанты
- Развязка Вяо, один из самых загруженных в Эстонии перекрестков, где в сутки проезжает около 50 000 автомобилей.
- Парк Тондираба, при проектировании которого сохранена природная зона, составляющая более 85 процентов территории парка.