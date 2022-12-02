Фото: лучшее строение Эстонии этого года

Мост Ваксали представляет собой легкую транспортную развязку, состоящую из моста и двух тоннелей и плавно соединяющую два района Тарту. Главной идеей проекта было создать мягкую, как бы кожаную, извилистую форму, подчеркивающую плавную непрерывность траекторий движения. Однако эти мягкие с виду стены покрыты сотней тысяч крепких клинкерных кирпичей. Для облицовки использовано 100 000 клинкерных камней, расположенных в соответствии с анализом УФ-излучения.