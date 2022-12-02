Пт, 2.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Фото: лучшее строение Эстонии этого года

rus.postimees.ee
Фото: лучшее строение Эстонии этого года
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Вокзальный мост.
Вокзальный мост. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

На конкурсе Союза Эстонских Строительно-консультационных предприятий  лучшим строительным проектом 2022 года назван Вокзальный мост в Тарту.  

Мост Ваксали представляет собой легкую транспортную развязку, состоящую из моста и двух тоннелей и плавно соединяющую два района Тарту. Главной идеей проекта было создать мягкую, как бы кожаную, извилистую форму, подчеркивающую плавную непрерывность траекторий движения. Однако эти мягкие с виду стены покрыты сотней тысяч крепких клинкерных кирпичей. Для облицовки использовано 100 000 клинкерных камней, расположенных в соответствии с анализом УФ-излучения.

Вокзальный туннель.
Вокзальный туннель. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Церковь Святого Павла, расположенная в непосредственной близости от объекта, является доминантной вертикалью, поэтому архитекторы спроектировали мост и тоннели как единый ландшафтный ансамбль.

Вокзальный мост.
Вокзальный мост. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

При строительстве тоннелей впервые был использован сквозной способ: движение железнодорожного транспорта над тоннелями во время работ не прерывалось. Нагрузка от автомобильного движения была снижена, но не остановлена.

  • Архитектор: Силле Пихлак, Сийм Туксам (arhitektuuripraksis PART)
  • Конструкции: Stricto Project
  • Инженерное проектирование: Stricto Project OÜ / Järelpinge Inseneribüroo OÜ
  • Заказчик: Tartu Linnavalitsus
  • Строитель: Trev-2 AS

Другие номинанты

  • Развязка Вяо, один из самых загруженных в Эстонии перекрестков, где в сутки проезжает около 50 000 автомобилей.
  • Парк Тондираба, при проектировании которого сохранена природная зона, составляющая более 85 процентов территории парка.
Ключевые слова
Наверх