Кризис – время возможностей? Финны открыли в Эстонии новый металлообрабатывающий завод

До сих пор помещения финской металлообрабатывающей компании Casemet были разбросаны по Пярну: офис и часть производства располагались на улице Раба, один из цехов – на улице Туру, а второй на улице Турба. Они находились друг от друга в нескольких километрах. Подобная ситуация вызывала как временные, так и денежные затраты, так как комплектующие часто приходилось перевозить из одного конца города в другой. В недавно построенном производственном здании могут разместиться все три филиала фирмы.