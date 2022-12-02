Пт, 2.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Кризис – время возможностей? Финны открыли в Эстонии новый металлообрабатывающий завод

Лаури Мутсо Майлийс Оллино
Кризис – время возможностей? Финны открыли в Эстонии новый металлообрабатывающий завод
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Новый завод Casemet.
Новый завод Casemet. Фото: Mailiis Ollino

До сих пор помещения финской металлообрабатывающей компании Casemet были разбросаны по Пярну: офис и часть производства располагались на улице Раба, один из цехов – на улице Туру, а второй на улице Турба. Они находились друг от друга в нескольких километрах. Подобная ситуация вызывала как временные, так и денежные затраты, так как комплектующие часто приходилось перевозить из одного конца города в другой. В недавно построенном производственном здании могут разместиться все три филиала фирмы.

Пярнуский завод Casemet производит изделия из листового металла различной толщины, то есть именно то, что заказывают клиенты. Например, корпусную электронику и детали машин для машиностроения, даже компоненты для вентиляционных систем.

Ключевые слова
Наверх