Эпопея с поисками главы Департамента полиции и пограничной охраны, скорее всего, подходит к концу, так как министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (СДПЭ) планирует выдвинуть в качестве кандидата на этот пост нынешнего заместителя гендиректора полиции Эгерта Беличева.
Стало известно имя нового кандидата на пост главы Департамента полиции и погранохраны
Осенью Беличев вместе с Кристой Аас также были фаворитами комиссии по выбору руководителей высшего звена, и, по крайней мере, первоначально свое предпочтение им отдавала премьер-министра Кая Каллас (Партия реформ). Правда, на прошлой неделе Каллас заявила, что Аас произвела на нее самое сильное впечатление.
Ляэнеметс решил выдвинуть бывшего вице-канцлера Министерства внутренних дел Вейко Коммусаара в качестве своего кандидата, который, однако, выбыл из списка претендентов из-за противостояния Партии реформ.
Конфликт обещает закончиться компромиссом: Ляэнеметс выдвинет кандидатуру Беличева, который с самого начала был одним из фаворитов на эту должность. Ляэнеметс подчеркнул, что в нынешних условиях Беличев, имеющий за плечами опыт работы в пограничной охране, идеально подходит на данную должность.
Эгерт Беличев
С 2020 г. –... Заместитель генерального директора Департамента полиции и погранохраны в сфере охраны границы;
2018–2020 гг. Глава объединенного управления пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны;
2018 г. Начальник пограничной службы объединенного управления пограничного контроля Департамента полиции и погранохраны;
2016–2018 Советник по вопросам юстиции и внутренних дел Постоянного представительства Эстонии при Европейском союзе;
2010–2016 ведущий специалист управления интегрированного управления границами Департамента полиции и пограничной охраны (до 2014 года был главным специалистом Управления миграционного надзора);
2007–2010 Главный специалист Департамента гражданства и миграции.