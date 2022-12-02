Стало известно имя нового кандидата на пост главы Департамента полиции и погранохраны

Осенью Беличев вместе с Кристой Аас также были фаворитами комиссии по выбору руководителей высшего звена, и, по крайней мере, первоначально свое предпочтение им отдавала премьер-министра Кая Каллас (Партия реформ). Правда, на прошлой неделе Каллас заявила, что Аас произвела на нее самое сильное впечатление.

Ляэнеметс решил выдвинуть бывшего вице-канцлера Министерства внутренних дел Вейко Коммусаара в качестве своего кандидата, который, однако, выбыл из списка претендентов из-за противостояния Партии реформ.

Конфликт обещает закончиться компромиссом: Ляэнеметс выдвинет кандидатуру Беличева, который с самого начала был одним из фаворитов на эту должность. Ляэнеметс подчеркнул, что в нынешних условиях Беличев, имеющий за плечами опыт работы в пограничной охране, идеально подходит на данную должность.