Глава МВД Ляэнеметс хочет заниматься детсадами: партнеры не знают, что с этим делать

Вчера финансовая комиссия Рийгикогу собралась для обсуждения и консультаций по государственному бюджету, прежде чем он будет передан на голосование депутатам. На вопросы депутатов отвечали чиновники Министерства финансов, представителей Министерства внутренних дел не было.
Картина выглядит не очень
«Понятно, что это крышевые деньги социалистов», – прокомментировал после заседания Яак Ааб (Центристская партия), заместитель председателя финансовой комиссии. Ааб счел странным, что даже депутаты от коалиционных партий, задававшие те же вопросы, что и оппозиция, не смогли прокомментировать инвестиции министра внутренних дел. «Я бы спросил, это цена вступления соцдемов в коалицию, 10–11 миллионов? Или это цена поста премьер-министра Каи Каллас (Партия Реформ)?» –ухмыльнулся Ааб, по словам которого, в комиссии были заданы вопросы чиновникам, министерствам и правительству: что не будет сделано из-за 10 миллионов, отданных министром внутренних дел?
По словам Айвара Сыэрда, члена комиссии от Партии реформ, некоторые вопросы действительно остались открытыми, и, по его мнению, маневры Ляэнеметса тоже выглядят не очень хорошо. «Направление инвестиций министра внутренних дел за пределы сферы управления министерства… Это ненормальная практика», – прокомментировал Сыэрд.
Политик заявил, что при его опыте работы в трех составах Рийгикогу его не удивляет, что пакет таких изменений вызывает вопросы у депутатов. «Тем более, что финансовая ситуация в сфере управления Министерства внутренних дел в целом остается достаточно напряженной. С другой стороны, общая картина бюджета не заслуживает похвалы – мы столкнулись с большим дефицитом бюджета, который необходимо покрывать за счет кредитов», – признал Сыэрд.