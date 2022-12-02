Пт, 2.12.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Глава МВД Ляэнеметс хочет заниматься детсадами: партнеры не знают, что с этим делать

Брита-Мария Алас Мейнхард Пулк
Глава МВД Ляэнеметс хочет заниматься детсадами: партнеры не знают, что с этим делать
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Кая Каллас переложила ответственность на Рийгикогу. Готовы ли депутаты взять на себя эту ответственность или нет?
Кая Каллас переложила ответственность на Рийгикогу. Готовы ли депутаты взять на себя эту ответственность или нет? Фото: Tairo Lutter
  • Комиссия в течение двух часов обсуждала крышевые деньги Ляэнеметса, направленные учебным заведениям
  • Яак Ааб: понятно, что это крышевые деньги социалистов
  • Кая Каллас: я недовольна

Темой номер один двухчасового заседания финансовой комиссии было предложение министра внутренних дел Лаури Ляэнеметса (Социал-Демократическая партия) о строительстве детских садов, школ, а также и вентиляционных систем для них по всей Эстонии на миллионы евро за счет министерства, задачей которого, по идее, является обеспечение безопасности в стране.

Вчера финансовая комиссия Рийгикогу собралась для обсуждения и консультаций по государственному бюджету, прежде чем он будет передан на голосование депутатам. На вопросы депутатов отвечали чиновники Министерства финансов, представителей Министерства внутренних дел не было.

Картина выглядит не очень

«Понятно, что это крышевые деньги социалистов», – прокомментировал после заседания Яак Ааб (Центристская партия), заместитель председателя финансовой комиссии. Ааб счел странным, что даже депутаты от коалиционных партий, задававшие те же вопросы, что и оппозиция, не смогли прокомментировать инвестиции министра внутренних дел. «Я бы спросил, это цена вступления соцдемов в коалицию, 10–11 миллионов? Или это цена поста премьер-министра Каи Каллас (Партия Реформ)?» –ухмыльнулся Ааб, по словам которого, в комиссии были заданы вопросы чиновникам, министерствам и правительству: что не будет сделано из-за 10 миллионов, отданных министром внутренних дел?

По словам Айвара Сыэрда, члена комиссии от Партии реформ, некоторые вопросы действительно остались открытыми, и, по его мнению, маневры Ляэнеметса тоже выглядят не очень хорошо. «Направление инвестиций министра внутренних дел за пределы сферы управления министерства… Это ненормальная практика», – прокомментировал Сыэрд.

Политик заявил, что при его опыте работы в трех составах Рийгикогу его не удивляет, что пакет таких изменений вызывает вопросы у депутатов. «Тем более, что финансовая ситуация в сфере управления Министерства внутренних дел в целом остается достаточно напряженной. С другой стороны, общая картина бюджета не заслуживает похвалы – мы столкнулись с большим дефицитом бюджета, который необходимо покрывать за счет кредитов», – признал Сыэрд.

И Ааб, и Сыэрд подчеркивали, что для министерств совершенно нормально уточнять статьи расходов или менять их местами перед третьим чтением бюджета, но в случае с Министерством внутренних дел дело обстоит совершенно иначе.

«В самоуправлениях есть разные коалиции, но за этим списком самоуправлений явно просматривается лицо социалистов, – сказал Ааб. – Раздают своим». Ааб указал, что журналистам следовало бы задать вопросы о том, не были ли главы местных самоуправлений куплены на эти деньги. «Прежде всего, премьер-министр должна ответить, что делать с этим предложением», – заявил он.

Каллас заявила на вчерашней пресс-конференции, что не одобряет распределение денег Министерством внутренних дел и что она не была ознакомлена с подробностями того, куда пойдут инвестиции. «Почему это преподносится как предложение правительства, а премьер-министр об этом не знает? – недоумевает Ааб. – Ведь она отвечает за предложения правительства!»

«Недовольна, конечно», – ответила премьер на вопрос журналиста о распределении денег главой Министерства внутренних дел. Каллас пояснила, что, хотя при обсуждении государственного бюджета каждый министр борется за деньги для своей области, правительство не обсуждает планы так подробно. «Эти выделения денег стали неожиданностью, мы их в таком виде не обсуждали», – сказала она.

Детали решает министр

Postimees спросил у Каллас о том, что, когда согласовывалось, что 10 миллионов Ляэнеметса будут направлены на региональные инвестиции, были ли у коалиционных партий предположения о том, куда именно может пойти эта сумма. В сфере управления Ляэнеметса свою долю из 10 миллионов получили лишь несколько депо.

«Да, мы говорили о складах, – вспоминает Каллас. – Но, как я уже сказала, решения о деталях принимает министр. Но это должно быть распределено внутри сферы управления этого министерства. Эти инвестиции... мы говорили о дополнительных выделениях из государственного бюджета для Министерства внутренних дел и подведомственных ему учреждений».

На следующем этапе бюджет вместе с предложенными министерствами поправками должен пройти голосование среди членов комиссии, а затем в большом зале Рийгикогу. Четких ответов после вчерашнего заседания финансовой комиссии не последовало: те, кто пообщался с Postimees, четко осознают, что 10 миллионов от Министерства внутренних дел не должны быть направлены в образовательные учреждения, но конкретных шагов пока не было предпринято.

В понедельник финансовая комиссия проведет дополнительное заседание, и к этому времени чиновники Министерства финансов также направят депутатам письменные ответы на их вопросы.

Комиссия поставила крест на пожеланиях Стальнухина и Репинского

На вчерашнем заседании финансовая комиссия не поддержала желание бывшего члена Центристской партии Мартина Репинского выделить 25 000 евро в качестве региональной инвестиции Йыхвискому приходу Эстонской Православной Церкви Московского Патриархата (ЭПЦМП). Также не было поддержано желание бывшего члена Центристской партии Михаила Стальнухина выделить 5000 евро крышевых денег некоммерческой организации «Память», которая до сих пор обратила на себя внимание выступлениями в защиту Нарвского танка.

«Члены комиссии выступили с таким предложением, и оно было согласованным. Могу сказать, что все проголосовавшие поддержали не финансировать их», – сказал Postimees председатель комиссии Айвар Кокк («Отечество»).

Комиссия одобрила все предложения остальных членов парламента относительно крышевых денег. Окончательное голосование состоится в понедельник. «К тому времени все будет оформлено должным образом», – сказал Кокк.

Министр использует крышевые деньги подобно депутатам

Как мы писали в начале недели, по последним предложенным поправкам к госбюджету видно, что Министерство внутренних дел намерено потратить почти четыре миллиона евро на строительство школ и детских садов по всей Эстонии.

Между тем, часть планов, первоначально записанных в бюджете Министерства внутренних дел, была перенаправлена в статьи расходов других министерств: например, Министерство культуры профинансирует строительство рекреационной зоны в родном для Ляэнеметса Вяэтса, а также центральной площади Тюри. Министр культуры Пирет Хартман, член одной с Ляэнеметсом партии, в числе прочего поддерживает Ныммеский центр здоровья. Последующая проверка показала, что получатели денег имеют явные связи с социал-демократами.

Ключевые слова
Наверх