Глава МВД Ляэнеметс хочет заниматься детсадами: партнеры не знают, что с этим делать

И Ааб, и Сыэрд подчеркивали, что для министерств совершенно нормально уточнять статьи расходов или менять их местами перед третьим чтением бюджета, но в случае с Министерством внутренних дел дело обстоит совершенно иначе.

«В самоуправлениях есть разные коалиции, но за этим списком самоуправлений явно просматривается лицо социалистов, – сказал Ааб. – Раздают своим». Ааб указал, что журналистам следовало бы задать вопросы о том, не были ли главы местных самоуправлений куплены на эти деньги. «Прежде всего, премьер-министр должна ответить, что делать с этим предложением», – заявил он.

Каллас заявила на вчерашней пресс-конференции, что не одобряет распределение денег Министерством внутренних дел и что она не была ознакомлена с подробностями того, куда пойдут инвестиции. «Почему это преподносится как предложение правительства, а премьер-министр об этом не знает? – недоумевает Ааб. – Ведь она отвечает за предложения правительства!»

«Недовольна, конечно», – ответила премьер на вопрос журналиста о распределении денег главой Министерства внутренних дел. Каллас пояснила, что, хотя при обсуждении государственного бюджета каждый министр борется за деньги для своей области, правительство не обсуждает планы так подробно. «Эти выделения денег стали неожиданностью, мы их в таком виде не обсуждали», – сказала она.

Детали решает министр