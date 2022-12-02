В отличие от довоенного времени, российские интернет-тролли действуют сейчас масштабней, как часть вторжения в Украину, но они менее заметны после блокировки средств дезинформации Sputnik и RT, и удаления их контента с крупнейших социальных медиа-платформ мира. Однако усилия по всесторонней дискредитации Украины наращиваются, пишут исследователи из будапештского института Political Capital на основе проведенного ими анализа работы троллей в соцсетях.
Отчет ⟩ Кремлевские тролли по-прежнему сражаются в соцсетях, их задача – убедить в токсичности Украины
Армии троллей стали ключевыми компонентами кремлевской стратегии дезинформации. Они впервые проявились в 2016 году, когда путинское агентство интернет-исследований Евгения Пригожина наняло тысячи людей в петербургскую «ферму троллей» для вмешательства в выборы, включая президентскую гонку в США между Дональдом Трампом и Хиллари Клинтон.
Исследование, опубликованное британским правительством в мае 2022 года, показало, что Россия расширила свою армию ботов и троллей после вторжения в Украину. В рапорте сообщается, что новая армия троллей, связанная с основателем российской наемной армии «Вагнер» Пригожиным, задействована в контексте войны в Украине.
Помимо нацеленности на ведущие СМИ или политиков, таких, как на тот момент британский премьер-министр Борис Джонсон и канцлер Германии Олаф Шольц, деятельность троллей сосредоточена на манипулировании общественным мнением путем введения дезинформационных сообщений комментарии различных социальных сетей (Facebook, Twitter, TikTok, Telegram).
Исследователи META в августе доказали, что военные тролли из «Киберфронта Z» связаны с фабрикой троллей, которой управляет Пригожин. И исследование, опубликованное 6 ноября, показало, что «спящие» аккаунты в социальных сетях, когда-то связанные с ИРА, были активизированы, чтобы атаковать президента Байдена в преддверии промежуточных выборов в США, которые состоялись 8 ноября.
Используя комбинацию алгоритмизированного майнинга текста и качественного анализа, исследования аналитического центра Political Capital отслеживали и анализировали активацию аккаунтов троллей и стратегии их распространения после вторжения в Украину в странах Вишеградской четверки (Польша, Венгрия, Чехия, Словакия), а также Германии, Италии и Румынии.
Неоднократное использование стоковых фотографий и конкретные шаблоны повторного размещения одного и того же комментария слово в слово в тредах на Facebook выявили закономерности. Наша команда изучила повторяющиеся тексты, которые были длиной не менее 5 слов и которые были размещены не менее 200 раз на каналах социальных сетей, и обнаружила много любопытного.
Во-первых, в нашем исследовании, посвященном странам Вишеградской четверки, мы обнаружили, что в различных странах существуют заметные различия в активности в описании событий. В Венгрии и Чехии, например, мы обнаружили большое количество сопоставимых сообщений, которые были согласованы с прокремлевскими установками.
Из пяти установок, распространенных в обеих странах, три были сосредоточены на (1) совершении Украиной геноцида на Донбассе, (2) захвате Украиной неонацистами или (3) том, что Украина не является реальным государством.
Однако в Польше такая тактика не работает из-за широко распространенного в стране недоброжелательного отношения к России. Таким образом, сообщения пытались подчеркнуть отсутствие геополитической безопасности, предполагая, что правящая партия PiS неправильно приложила усилия по обеспечению национальной безопасности, в то время как сотрудничество с НАТО может втянуть Польшу в войну.
В Германии тролли были сосредоточены на усилении чувства вины в немецком общественном мнении. Основной нарратив также был направлен на новую интерпретацию войны как конфликта между Россией и Западом (США и НАТО), с акцентом на якобы имевшие место нарушения Западом обещаний, данных им Советскому Союзу и России в отношении расширения НАТО.
Во-вторых, мы обнаружили, что многие из этих ложных историй имеют истоки в Москве. Три сообщения, которые повторялись троллями в Венгрии, были легко идентифицированы. К ним относятся: «Украины не существует»; «новый диктаторский мировой порядок НАТО»; и «последние восемь лет геноцида на Донбассе».
Первое утверждение связано с организацией, аффилированной с украинским пропутинским олигархом Виктором Медведчуком (арестован Украиной, а затем обменян и передан России – прим. ред.). Там источником новостей указано «информационное агентство» сепаратистов. Расследование, проведенное французским новостным агентством AFP, показало, что тот же самый нарратив был распространен на греческом, немецком, английском и болгарском языках.
В некоторых сферах также усилилась интеграция кремлевских посланий. Наше расследование выявило дезинформацию Кремля в популярных СМИ, включая RTL, RTL Aktuell, Sat1 и ZDF Heute, которые могут похвастаться большой аудиторией в своих странах.
Им также удалось прорваться к симпатизирующим политическим администрациям в некоторых странах. Например, мнения основных проправительственных СМИ в Венгрии повторяют ложное утверждение о «геноциде» или «этноциде», совершаемом против русского или венгерского меньшинства, ссылаясь на давний дипломатический конфликт между Киевом и Будапештом из-за языковых прав венгерского меньшинства в Западной Украине. В то время как политики из «Альтернативы для Германии», Румынские социал-демократы, Роберт Фико в Словакии и Партия Триколора в Чешской Республике также оживили кремлевские нарративы.
В конечном счете наши усилия по выявлению активности троллей основывались на их ошибках. Например, в нескольких случаях мы обнаружили, что так называемые словацкие пользователи Facebook комментировали чешские страницы Facebook на венгерском языке, а итальянские профили комментировали колумбийские Facebook-страницы на своем языке и т. д.
Профили, которые параллельно распространяли откровенные про- и антикремлевские нарративы, были еще более красноречивыми. Эти ошибки указывают на то, что российский источник этих профилей забыл переключить аккаунты, прежде чем перейти в другую юрисдикцию. Мы также обнаружили, что фальшивые и украденные профили доминировали в распространении таких идей.
Масштабы активности российских троллей в Европе должны обеспокоить как западных политических лидеров, так и широкую общественность. Интернет-операции по оказанию влияния легко организовать, и они обходятся довольно дешево.
Поэтому крайне важно, чтобы западные страны приняли надлежащее законодательство – помимо Закона ЕС о цифровых услугах – и развили технические возможности, которые могут лучше распознавать неестественное поведение в интернете.
Тем не менее, основная ответственность лежит на самих социальных сетях, они должны стремиться бороться с фальшивками прозрачным способом. Законодатели должны сделать своим приоритетом обеспечение того, чтобы эти платформы быстро выполняли требования по борьбе с дезинформацией, а также внедряли собственные инструменты для предотвращения распространения активности троллей на своих платформах.