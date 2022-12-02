Отчет ⟩ Кремлевские тролли по-прежнему сражаются в соцсетях, их задача – убедить в токсичности Украины

Неоднократное использование стоковых фотографий и конкретные шаблоны повторного размещения одного и того же комментария слово в слово в тредах на Facebook выявили закономерности. Наша команда изучила повторяющиеся тексты, которые были длиной не менее 5 слов и которые были размещены не менее 200 раз на каналах социальных сетей, и обнаружила много любопытного.

Во-первых, в нашем исследовании, посвященном странам Вишеградской четверки, мы обнаружили, что в различных странах существуют заметные различия в активности в описании событий. В Венгрии и Чехии, например, мы обнаружили большое количество сопоставимых сообщений, которые были согласованы с прокремлевскими установками.

Из пяти установок, распространенных в обеих странах, три были сосредоточены на (1) совершении Украиной геноцида на Донбассе, (2) захвате Украиной неонацистами или (3) том, что Украина не является реальным государством.

Однако в Польше такая тактика не работает из-за широко распространенного в стране недоброжелательного отношения к России. Таким образом, сообщения пытались подчеркнуть отсутствие геополитической безопасности, предполагая, что правящая партия PiS неправильно приложила усилия по обеспечению национальной безопасности, в то время как сотрудничество с НАТО может втянуть Польшу в войну.