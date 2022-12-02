Вчера вечером полиция получила сообщение, что у припаркованного на Тартуской улице в Вильянди автомобиля проколоты шины. Отправившийся на место происшествия полицейский патруль обнаружил, что пострадали десятки транспортных средств, пишет Sakala.
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Галерея ⟩ Хулиган порезал шины у десятка автомобилей
Хулиган порезал шины у десятка автомобилей
Пресс-секретарь полиции Керли Вирк сказала в пятницу утром, что полиция собрала улики на месте происшествия и проверила, есть ли записи с камер видеонаблюдения. Детали произошедшего еще устанавливаются. «Если вчера вечером кто-то видел что-нибудь подозрительное, что может быть связано с хулиганством, просим сообщить об этом в полицию», – сказала Вирк.