В паспорте россиянина обнаружили 16 фальшивых штампов: ему запретили въезд в шенгенскую зону на два года

Россиянин был задержан за незаконное пребывание в шенгенской зоне, сообщает погранохрана Юго-Восточной Карелии.

Это вскрылось в прошлую среду на погранпункте Нуйямаа в Лаппеенранта, когда мужчина, путешествовавший из Финляндии в Россию на микроавтобусе, проходил паспортный контроль. В паспорте гражданина РФ была французская виза, позволявшая находиться в странах шенгенской зоны в течение трех месяцев.

Пограничники обнаружили также 16 поддельных штампов, согласно которым мужчина якобы время от времени выезжал из шенгенской зоны и возвращался обратно.

На самом деле задержанный пробыл в Европе на 38 дней больше разрешенного срока.

В ходе предварительного следствия мужчина подтвердил, что обзавелся фальшивыми штампами, чтобы больше времени провести в Европе. По словам мужчины, из-за ситуации в России он не хотел возвращаться на родину и предпочел проводить время в Италии.