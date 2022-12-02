При помощи поддельных штампов гражданин РФ долго нелегально находился в Европе. Визу ему изначально выдала Франция, пишет Yle.
В паспорте россиянина обнаружили 16 фальшивых штампов: ему запретили въезд в шенгенскую зону на два года
Россиянин был задержан за незаконное пребывание в шенгенской зоне, сообщает погранохрана Юго-Восточной Карелии.
Это вскрылось в прошлую среду на погранпункте Нуйямаа в Лаппеенранта, когда мужчина, путешествовавший из Финляндии в Россию на микроавтобусе, проходил паспортный контроль. В паспорте гражданина РФ была французская виза, позволявшая находиться в странах шенгенской зоны в течение трех месяцев.
Пограничники обнаружили также 16 поддельных штампов, согласно которым мужчина якобы время от времени выезжал из шенгенской зоны и возвращался обратно.
На самом деле задержанный пробыл в Европе на 38 дней больше разрешенного срока.
В ходе предварительного следствия мужчина подтвердил, что обзавелся фальшивыми штампами, чтобы больше времени провести в Европе. По словам мужчины, из-за ситуации в России он не хотел возвращаться на родину и предпочел проводить время в Италии.
За подделку въездных документов и нарушение закона об иностранцах мужчина получил повестку в суд. Ему также запретили въезд в шенгенскую зону на два года.