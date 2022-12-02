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Тарту снимает автобусы с маршрутов из-за финансового положения

Юри Саар
Тарту снимает автобусы с маршрутов из-за финансового положения
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Более дорогой билет и большее время ожидания – скоро такой будет жизнь жителей Тарту, использующих экологически чистый общественный транспорт.
Более дорогой билет и большее время ожидания – скоро такой будет жизнь жителей Тарту, использующих экологически чистый общественный транспорт. Фото: Kristjan Teedema

В середине лета город Тарту поднял цены на билеты в общественном транспорте, но более дорогая поездка на экологически чистых автобусах на газе не означает улучшения услуг, потому что общее повышение цен заставляет искать экономию там, где возможно, а более редкие отправления  обещают экономию в размере миллиона евро в год.

Ради такой экономии с 11 декабря изменится расписание городских автобусов, а интервал отправления автобусов на 1, 2, 4 и 6 маршрутах увеличится на пять минут. При этом автобус №6 будет отправляться каждые 20 минут вместо нынешнего 15-минутного интервала в течение всего дня. Автобусы 1, 2 и 4 маршрутов будут отправляться каждые 15 минут с 9:00 до 16:00 вместо текущего 10-минутного интервала. В утренние и вечерние часы пик будет сохраняться текущая частота отправления.

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