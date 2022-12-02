«Последний бастион между войной и ЕС». Спасет ли Запад Молдову от холода и от Москвы?

Полное отключение света в Кишиневе и других районах совпало с последним обстрелом Украины и блэкаутом в украинских городах.

С начала ноября Молдова почти полностью перешла на электроэнергию из Румынии, ежемесячные счета обывателей снова выросли и теперь почти в два с половиной раза превышают значения июня.

По оценкам молдавского экономиста Сергея Унгуряну, при инфляции в 32% оплатить платежки без особых усилий могут менее 1% населения Молдовы.

«Нам не по карману европейские амбиции»

Энергетический кризис быстро перерастает в политический.

С середины сентября каждое воскресенье в Кишиневе проходят протесты, организованные партией местного олигарха Илана Шора.

Сам Шор скрывается от уголовного преследования в Израиле, но, по мнению Госдепа США и молдавских властей, тесно сотрудничает с коррумпированными российскими структурами, преследующими цель вызвать политические волнения в Молдове.

И хотя на протестах в столице российских флагов практически не видно, и сами организаторы называют их не пророссийскими, а антиправительственными, их суть понятна.

«Европа себя обеспечить не может, откуда у них излишки на нас? Хватит дурить. Мы бывшая советская страна, научились уже уживаться с русскими. И дальше бы уживались», – сказал Би-би-си участник протеста, 72-летний Григорий.

Люди помоложе в основном не хотят, чтобы их страна возвращалась в зависимость от Москвы, но на пороге зимы призывают включить здравый смысл.