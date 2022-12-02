Полиция ищет пропавшего 16-летнего Максима

Последний раз Максима видели 29 ноября в городе Тапа, где он провел время с друзьями и ушел от них в неизвестном направлении. С тех пор Максима никто не видел. Он живет в городе Тапа, но, возможно, молодой человек мог поехать в Таллинн, где он учится в школе.

Ранее подобным образом Максим также уходил из дома, и тогда его местонахождение устанавливалось в районе Таллинна или Палдиски. Мобильный телефон подростка некоторое время был сломан, поэтому связаться с ним по телефону не представлялось возможным.

Максим ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения, носит брекеты. В последний раз Максим был одет в черную куртку, синие штаны, черно-белые ботинки и имел с собой синий рюкзак Nike.