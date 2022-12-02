Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 16-летнего Максима, которого в последний раз видели в городе Тапа.
Полиция ищет пропавшего 16-летнего Максима
Последний раз Максима видели 29 ноября в городе Тапа, где он провел время с друзьями и ушел от них в неизвестном направлении. С тех пор Максима никто не видел. Он живет в городе Тапа, но, возможно, молодой человек мог поехать в Таллинн, где он учится в школе.
Ранее подобным образом Максим также уходил из дома, и тогда его местонахождение устанавливалось в районе Таллинна или Палдиски. Мобильный телефон подростка некоторое время был сломан, поэтому связаться с ним по телефону не представлялось возможным.
Максим ростом около 170 сантиметров, худощавого телосложения, носит брекеты. В последний раз Максим был одет в черную куртку, синие штаны, черно-белые ботинки и имел с собой синий рюкзак Nike.
Полиция просит всех, кто владеет информацией о местонахождении Максима или видел молодого человека, сообщить об этом по телефону 112.