Китай ослабляет ковидные ограничения после массовых протестов

По мнению жителей Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района, именно эта политика привела к жертвам во время пожара, вспыхнувшего в прошлый четверг в одной из многоэтажек, поскольку жильцам этого дома, как утверждают соседи, было запрещено покидать свои квартиры. В пожаре погибли 10 человек.

Это и стало поводом для многотысячных протестов в Урумчи, которые распространились затем по всей стране.

протестующие в Пекине Фото: EPA

Руководство города, однако, отвергло эту версию, заявив, что тушению пожара мешали припаркованные перед домом автомобили - они мешали проезду пожарных машин.

Тем не менее, в понедельник местные власти решили ослабить ограничительные меры, сообщает Франс пресс со ссылкой на китайских чиновников.

Со вторника жителям провинции с четырехмиллионным населением разрешили передвигаться на автобусах в пределах своего района.

Некоторые предприятия в зонах с низким риском распространения ковида смогут подать заявку на возобновление работы с половинной загрузкой.

«Новая ситуация»

В среду внезапно сняли ограничения в нескольких крупных городах, таких как Гуанчжоу. Это произошло всего через несколько часов после столкновений между полицией и протестующими в этом городе.