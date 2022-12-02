На фоне массовых протестов против ковидных ограничений, прокатившихся по стране в минувшие выходные, власти Китая обозначили некоторое смягчение политики «нулевого ковида».
Китай ослабляет ковидные ограничения после массовых протестов
В десятках районов в Шанхае и Гуанчжоу, – городах, в которых наблюдается рост числа случаев заболевания, а также происходили особенно массовые протесты, - в четверг сняли ограничительные меры.
Ранее во вторник ограничения частично сняли в городе Урумчи, с которого началась волна протестов.
Стихийные манифестации происходили в столице страны Пекине, крупнейшем городе Китая Шанхае, а также в Нанкине, Чэнду, Ухане и других местах. Участники выступлений держали в руках пустые белые листы бумаги вместо лозунгов – таким образом они пытались обойти цензурные запреты.
Очень быстро среди лозунгов против ограничений и политики «нулевого ковида» появились крайне необычные для Китая политические требования об отставке председателя КНР Си Цзиньпина. Некоторые назвали происходящее «революцией белых листов бумаги».
Сейчас протесты пошли на убыль из-за большого количества полицейских на улицах, привлеченных к подавлению выступлений. Однако, по всей видимости, они не прошли для власти незамеченными.
Вице-премьер Государственного совета КНР Сунь Чуньлань заявила, что страна столкнулась с «новой ситуацией» и наблюдатели отмечают, что тон сообщений о распространении вируса в государственных медиа изменился.
Протестный Урумчи
До этого китайское руководство придерживалось жесткой политики «нулевого ковида», когда из-за нескольких случаев заражения могли внезапно закрыть на локдаун целые многомиллионные города.
По мнению жителей Урумчи, столицы Синьцзян-Уйгурского автономного района, именно эта политика привела к жертвам во время пожара, вспыхнувшего в прошлый четверг в одной из многоэтажек, поскольку жильцам этого дома, как утверждают соседи, было запрещено покидать свои квартиры. В пожаре погибли 10 человек.
Это и стало поводом для многотысячных протестов в Урумчи, которые распространились затем по всей стране.
Руководство города, однако, отвергло эту версию, заявив, что тушению пожара мешали припаркованные перед домом автомобили - они мешали проезду пожарных машин.
Тем не менее, в понедельник местные власти решили ослабить ограничительные меры, сообщает Франс пресс со ссылкой на китайских чиновников.
Со вторника жителям провинции с четырехмиллионным населением разрешили передвигаться на автобусах в пределах своего района.
Некоторые предприятия в зонах с низким риском распространения ковида смогут подать заявку на возобновление работы с половинной загрузкой.
«Новая ситуация»
В среду внезапно сняли ограничения в нескольких крупных городах, таких как Гуанчжоу. Это произошло всего через несколько часов после столкновений между полицией и протестующими в этом городе.
В Пекине власти разрешили больным ковидом с легкими симптомами самоизолироваться дома, вместо того, чтобы закрывать на карантин целые жилые комплексы, как это делали раньше.
А вице-премьер Сунь Чунлань – один из самых высокопоставленных чиновников Китая по борьбе с вирусом – заявила, что способность вируса вызывать заболевание ослабевает.
«Страна сталкивается с новой ситуацией и новыми задачами в области профилактики и борьбы с эпидемиями, поскольку патогенность вируса Омикрон ослабевает, больше людей вакцинируется и накапливается опыт сдерживания вируса», – цитирует чиновницу Рейтер.
После ее заявления смягчили ограничительные меры и в Шанхае и Чунцине.
Это заявление резко контрастирует с более ранними сообщениями властей о том, что стране необходимо придерживаться строгой политики «нулевого ковида».
Бывший редактор государственных СМИ Ху Сицзинь, который теперь ведет прокоммунистический блог в «Твиттере», настаивает, что все это показывает, как «Китай ускоряется на пути к избавлению от масштабных локдаунов».
В последние дни в Китае зарегистрирована рекордная заболеваемость ковидом с начала пандемии - более 36 тысяч случаев в день зафиксировано в среду.
Правда, цифры эти не слишком большие для страны с населением почти в полтора миллиарда человек. С начала пандемии в Китае, по официальным данным, умерли 5200 человек.
Это соответствует трем смертельным случаям в результате коронавируса на каждый миллион населения в Китае, что пропорционально гораздо ниже, чем, например, в США и Великобритании - 3000 на миллион и 2400 на миллион соответственно, хотя сравнивать ситуацию в этих странах довольно сложно.
Политика «нулевого ковида» создала порочный круг
Рейчел Шраер, корреспондент Би-би-си по вопросам здоровья и дезинформации
В Китае так называемая политика «нулевого ковида» – принятие жестких мер везде, где выявляется вирус, чтобы его устранить, – не имеет явной конечной точки и, похоже, не движется в ногу с наукой и реальностью.
Этому предлагается масса политических и идеологических объяснений.
Вакцины, которые предлагаются в Китае, не так эффективны, как в других странах из-за низкого уровня вакцинации, особенно среди групп населения, которым они особенно нужны.
Кроме того, ограничения создают порочный круг – долгие периоды, когда люди не взаимодействуют друг с другом, означают, что у них меньше шансов соприкасаться с вирусом и, соответственно, гораздо ниже шансы на выработку так называемого «гибридного иммунитета», который, согласно исследованиям, обеспечивает самую высокую защиту.
Именно эта защитная стена, выстроенная за три года естественного контакта с вирусом и вакцинации, превратила ковид в вирус, с которым большинство стран уже могут и готовы жить, без необходимости жестких ограничений со стороны государства.