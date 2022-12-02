Котсар помог обеспечить «Басконии» уверенную победу в Евролиге

Команда начала побеждать уже в первой четверти, когда счет составил 24:9. И хотя «Олимпия» в первой части игры сумела немного отыграться, уверенная победа все же досталась «Басконии». Более того, для «Олимпии» это седьмое подряд поражение в Евролиге.

Котсар получил вчера в общей сложности 21 минуту и 57 секунд игрового времени. За это время он набрал семь очков (7/3 с двоек, 4/1 со штрафных бросков), сделал девять подборов (три из которых были в атаке) и сделал один блок. Кроме того, его плюс-минус показатель был лучше, чем у «Басконии», а также лучший за всю игру (+20). (Как и в других игровых видах спорта (хоккей, футбол), показатель «плюс-минус» учитывает, насколько больше очков набирала (или пропускала) команда игрока в те моменты, когда он находился на площадке – ред.) Вчера Райесте не смог выйти на поле.