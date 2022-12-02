Кроме того, начинается нехватка антибиотиков и обезболивающих, говорит руководитель больничной аптеки Северо-Эстонской региональной больницы (PERH) Кристьян Конги.
ПРОВИЗОР ⟩ Цены в аптеках растут, некоторые лекарства исчезнут с полок
Вчерашняя статья о глобальных проблемах с поставками лекарств описывает довольно мрачную картину будущего фармацевтического рынка в Европе. В то же время больницам и аптекам не чужды трудности с поставкой лекарств, мы сталкиваемся с ними в своей работе каждый день.
Трудно выделить конкретные группы лекарств, которые находятся в дефиците. Среди них есть антибиотики и обезболивающие, которые, конечно, заменить проще, чем лекарства от рака.
Есть ли страх нехватки лекарств для лечения рака и других более серьезных заболеваний? Не хочу пугать и делать прогнозы. В определенных случаях также возможна замена одной схемы лечения на другую. Однако это сложнее, чем поменять одно обезболивающее на другое в случае зубной боли.
Конкретнее сказать сложно, я бы не стал выделять какое-то конкретное лекарство. Однако я подтверждаю, что мы пытались снизить риски с помощью договоров и государственных закупок. По сравнению с розничными аптеками мы, больничная аптека, могли бы иметь некий буфер. Когда мы говорим о больших глобальных проблемах в цепочках поставок, таких как описывает Postimees, становится ясно, что мы тоже не можем избежать их.
Также можно ожидать роста цен на лекарства. Они ничем не отличаются от других товаров, и как продукты питания в магазинах, в некоторых случаях подорожали и лекарства в аптеках. Однако, опять же, определенно не хочется пугать людей.
О повышении цен на конкретные лекарства в контексте больницы сказать сложно, потому что мы делали заказы на основании договоров о закупках и цены в них зафиксированы. О повышении цен на лекарства можно будет говорить при заключении новых договоров. В розничной аптеке эта картина может быть иной и подорожание уже происходит.