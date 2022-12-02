Эстонский рынок недвижимости пребывает в шоковом состоянии

Аналитик отметил, что количество проданных квартир в Таллинне сократилось с 697 в октябре до 664 в ноябре, средняя медианная цена за квадратный метр составила 2791 евро. «Кстати, в ноябре прошлого года, в разгар инвестиционного бума, 1103 квартиры перешли из рук в руки. По сравнению с октябрем уровень цен на квартиры снизился на 2,8 процента, хотя за год он все же вырос на 19,5 процента», – отметил Вяхи.

Ситуация за пределами Таллинна

По словам эксперта, активное завершение строительства новых квартир и передача их покупателям оказали сильное влияние на результаты тартуского рынка в ноябре. Так, по сравнению с октябрьскими 113 проданными квартирами, в ноябре здесь было продано 185 квартир, средняя медианная цена квадратного метра которых составила 2394 евро. Цена выросла на 9,7 процента за месяц и на 42,3 процента за год.

Вяхи отметил, что новые квартиры также сыграли свою роль и на рынке недвижимости в Пярну, причем уже второй месяц подряд. В ноябре в летней столице было продано 77 квартир, в октябре – 74, а медианная цена за квадратный метр превысила 2000 евро, достигнув 2280 евро. Если за месяц уровень цен повысился на 18,2%, то всего за год он повысился на 45,1%.