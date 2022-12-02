По данным агентств недвижимости, в ноябре продажи квартир еще больше упали. Люди опасаются, что наступающий со всех сторон рост цен лишит их и денег, и жилья в случае покупки квартиры.
Эстонский рынок недвижимости пребывает в шоковом состоянии
По словам аналитика Uus Maa Kinnisvarabüro Ристо Вяхи, рынок недвижимости в ноябре по-прежнему оставался спокойным, а больше всего покупателей беспокоит рост Euribor, а не высокая инфляция и цены на энергоносители.
«Конечно, другие негативные факторы, такие, как экономический спад, постоянно растущие цены на продовольственную корзину и общая неопределенность, вызванная войной и ее более прямыми и косвенными последствиями, никуда не делись», – заявил Вяхи.
Когда расходы людей быстро увеличиваются, а доходы не растут, неизбежно наступит момент, когда уже не будет получаться выплачивать банковский кредит и образуется задолженность, в результате чего человек рискует потерять дом. Поэтому покупатели пока не спешат на квартирный рынок.
Аналитик прогнозирует, что рынок первичной недвижимости, который теряет покупателей из-за общей неопределенности и высоких цен на строительство, на некоторое время возьмет паузу, отметив, что несколько крупных и мелких застройщиков сигнализировали о приостановке планов строительства.
«Это привлекает внимание ко вторичному рынку, где популярны приличные квартиры как в старых, так и в новых домах по доступным ценам. Неопределенность и увеличение количества предложений, однако, тоже сказываются на этом сегменте, поэтому все же стоит быть гибким в ценовых ожиданиях и при необходимости делать скидки», – посоветовал он. По словам Вяхи, то же самое относится и к рынку аренды, где спросом пользуются квартиры с разумными дополнительными расходами, а с точки зрения арендной платы предлогаемые скорее в более дешевом классе.
Аналитик отметил, что количество проданных квартир в Таллинне сократилось с 697 в октябре до 664 в ноябре, средняя медианная цена за квадратный метр составила 2791 евро. «Кстати, в ноябре прошлого года, в разгар инвестиционного бума, 1103 квартиры перешли из рук в руки. По сравнению с октябрем уровень цен на квартиры снизился на 2,8 процента, хотя за год он все же вырос на 19,5 процента», – отметил Вяхи.
Ситуация за пределами Таллинна
По словам эксперта, активное завершение строительства новых квартир и передача их покупателям оказали сильное влияние на результаты тартуского рынка в ноябре. Так, по сравнению с октябрьскими 113 проданными квартирами, в ноябре здесь было продано 185 квартир, средняя медианная цена квадратного метра которых составила 2394 евро. Цена выросла на 9,7 процента за месяц и на 42,3 процента за год.
Вяхи отметил, что новые квартиры также сыграли свою роль и на рынке недвижимости в Пярну, причем уже второй месяц подряд. В ноябре в летней столице было продано 77 квартир, в октябре – 74, а медианная цена за квадратный метр превысила 2000 евро, достигнув 2280 евро. Если за месяц уровень цен повысился на 18,2%, то всего за год он повысился на 45,1%.
В ноябре в Нарве было продано 53 квартиры, на шесть больше, чем в октябре. Средняя медианная цена за квадратный метр составила 542 евро, а уровень цен вырос на 9,9% по сравнению с октябрем и на 12% по сравнению с предыдущим годом.