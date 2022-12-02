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Латвия оштрафовала «Дождь» на 10 000 евро, канал могут запретить

rus.postimees.ee
Латвия оштрафовала «Дождь» на 10 000 евро, канал могут запретить
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Телеканал "Дождь".
Телеканал "Дождь". Фото: Evgenia Novozhenina

Национальный совет по электронным средствам массовой информации Латвии (NEPLP) оштрафовал телеканал «Дождь» на 10 000 евро, о чем сообщил председатель совета Иварс Аболиньш в Twitter.

Штраф применяется за изображение оккупированного Крыма в составе России и наименование российской армии «нашей армией», пишет RUS TVNET.

Председатель NEPLP отметил, что за сюжет «Дождя» против телеканала возбуждено дело об административном правонарушении.

Он подчеркнул, что за три существенных нарушения NEPLP вправе аннулировать разрешение на вещание канала. Этот случай является вторым существенным нарушением за последние месяцы.

Также сообщается, что вчера в эфире «Дождя» прозвучала следующая фраза: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

Позже главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко извинился за выбор слов.

«Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами», – заявил Дзядко.

Телеканал «Дождь» возобновил вещание 18 июля. Его студии находятся в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.

В Латвии «Дождь» уже попадал в скандалы, например, из-за интервью, которое дал Мартиньш Стакис.

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