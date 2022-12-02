Латвия оштрафовала «Дождь» на 10 000 евро, канал могут запретить

Штраф применяется за изображение оккупированного Крыма в составе России и наименование российской армии «нашей армией», пишет RUS TVNET.

Par TV Rain un NEPLP lēmumiem pic.twitter.com/e8jRqxLCyf — Ivars Āboliņš (@Ivars_Abolins) December 2, 2022

Председатель NEPLP отметил, что за сюжет «Дождя» против телеканала возбуждено дело об административном правонарушении.

Он подчеркнул, что за три существенных нарушения NEPLP вправе аннулировать разрешение на вещание канала. Этот случай является вторым существенным нарушением за последние месяцы.

Также сообщается, что вчера в эфире «Дождя» прозвучала следующая фраза: «Мы надеемся, что многим военнослужащим, в том числе, мы смогли помочь, например, с оснащением и с просто элементарными удобствами на фронте».

російський «опозиційний» канал Дождь забезпечує необхідними речима російських солдатів, щоб тим було комфортніше вбивати українців.

Про це зізнався сам ведучий.



Нагадаю, Дождь зараз працює у Латвії, а деякі українські політики досі роздають йому коментарі. pic.twitter.com/CV20RQ0Wrb — Serhii Sternenko ✙ (@sternenko) December 2, 2022

Позже главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко извинился за выбор слов.

«Телеканал Дождь не занимался, не занимается и не будет заниматься помощью с оснащением российской армии – на фронте или за его пределами», – заявил Дзядко.

Телеканал «Дождь» возобновил вещание 18 июля. Его студии находятся в Риге, Амстердаме, Тбилиси и Париже.