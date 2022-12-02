На выходных нас ожидает интересный хоккей

И «Сяде», и вильяндиский клуб набрали по два очка.

В хоккейной лиге Coolbet в субботу состоится встреча нарвского PSK с кохтла-ярвеским клубом «Эверест», также сыграют таллиннский клуб «Пантер» с кохтла-ярвеским «Виру Спутником».

В нарвском ледовом холле игра начнется в 16.30, прямая трансляция будет вестись OHO TV с комментариями как на эстонском, так и русском языках. Игра «Пантер» со «Спутником» пройдет в ледовом холле Хааберсти и начнется в 18.10.