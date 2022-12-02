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На выходных нас ожидает интересный хоккей

rus.postimees.ee
На выходных нас ожидает интересный хоккей
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SK Viru Sputnik.
SK Viru Sputnik. Фото: Eesti Hoki

В субботу, 3 декабря, в женской хоккейной лиге PAF на тартуском катке «Астри» встретятся тартуский «Сяде» с хоккейным клубом «Вильянди». Игра начнется в 17.00.

И «Сяде», и вильяндиский клуб набрали по два очка.

В хоккейной лиге Coolbet в субботу состоится встреча нарвского PSK с кохтла-ярвеским клубом «Эверест», также сыграют таллиннский клуб «Пантер» с кохтла-ярвеским «Виру Спутником».

В нарвском ледовом холле игра начнется в 16.30, прямая трансляция будет вестись OHO TV с комментариями как на эстонском, так и русском языках. Игра «Пантер» со «Спутником» пройдет в ледовом холле Хааберсти и начнется в 18.10.

В воскресенье, 4 декабря, в 16.00 в ледовом холле Кохтла-Ярве встретятся «Эверест» и тартуский «Вялк 494».

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