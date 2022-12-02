В Нидерландах начались беспорядки после выхода Марокко в плей-офф ЧМ. В полицейских бросали файеры, фанатов разгоняли с собаками и дубинками, пишет sports.ru.
В Нидерландах полиция разгоняет фанатов с собаками и дубинками
После выхода Марокко в плей-офф в Нидерландах начались беспорядки
В Нидерландах полиция разгоняет фанатов с собаками и дубинками
После победы Марокко над Канадой (2:1) в разных городах Нидерландов начались беспорядки. В Роттердаме, Амерсфорте и Амстердаме в полицейских бросали файеры.
В Амерсфорте полиция разогнала группу из около 300 болельщиков, используя собак и дубинки.
Суммарно полиция Нидерландов задержала не менее 20 человек в разных городах.