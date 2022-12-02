В Нидерландах полиция разгоняет фанатов с собаками и дубинками

После победы Марокко над Канадой (2:1) в разных городах Нидерландов начались беспорядки. В Роттердаме, Амерсфорте и Амстердаме в полицейских бросали файеры.

В Амерсфорте полиция разогнала группу из около 300 болельщиков, используя собак и дубинки.