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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне нарушено трамвайное движение

rus.postimees.ee
В Таллинне нарушено трамвайное движение
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Из-за разрыва линии электропередач на Пярнуском шоссе в настоящее время в работе трамваев номер 3 и 4 наблюдаются перебои.

Трамваи 3-го и 4-го маршрута ходят в направлении Копли. Пассажирам рекомендуют использовать автобусные маршруты 5 и 18 в качестве альтернативного варианта пути.

«Аварийная бригада TLT работает над устранением проблемы, и мы делаем все, чтобы восстановить трамвайное движение в кратчайшие сроки. Ожидается, что проблема будет решена к концу сегодняшнего рабочего дня», – сообщила пресс-служба TLT.

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