ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Таллинне нарушено трамвайное движение

Трамваи 3-го и 4-го маршрута ходят в направлении Копли. Пассажирам рекомендуют использовать автобусные маршруты 5 и 18 в качестве альтернативного варианта пути.

«Аварийная бригада TLT работает над устранением проблемы, и мы делаем все, чтобы восстановить трамвайное движение в кратчайшие сроки. Ожидается, что проблема будет решена к концу сегодняшнего рабочего дня», – сообщила пресс-служба TLT.